Mutfakta yemek pişirirken oluşan yağ buharı zamanla davlumbaz ve filtre yüzeyinde birikir. Bu birikim çoğu zaman sertleşir ve temizliği zor hale getirir. Özellikle uzun süre temizlenmeyen yüzeylerde oluşan tabaka, klasik yöntemlerle kolayca çıkmaz. Bu yüzden birçok kişi ya yoğun kimyasallar kullanır ya da uzun süre ovalamak zorunda kalır.

Neden bebek yağı tercih ediliyor

Son dönemde öne çıkan bir yöntem ise oldukça basit bir mantığa dayanıyor. Yağ, yine yağ ile çözülüyor. Bebek yağı, yüzeydeki kurumuş ve sertleşmiş yağ tabakasını yumuşatarak kolayca temizlenmesini sağlıyor. Ayrıca paslanmaz çelik yüzeylerde çizik oluşturmaz ve ağır kokular bırakmaz. Hafif kokusu sayesinde mutfakta rahatsız edici bir hava oluşmaz.

Uygulaması oldukça basit

Bu yöntemi uygulamak için ekstra bir ürüne gerek yok. Temiz bir mikrofiber bez yeterli oluyor. Bezin üzerine sadece 3 damla bebek yağı damlatılıyor. Ardından yağlı yüzeye dairesel hareketlerle uygulanıyor. Kısa süre içinde yağın çözülmeye başladığı fark ediliyor. Temizlik tamamlandıktan sonra bezin temiz kısmı ile yüzey silinerek fazla yağ alınıyor.

Hem ekonomik hem etkili bir yöntem

Bu pratik yöntem, hem maliyet açısından avantaj sağlıyor hem de zaman kazandırıyor. Kimyasal ürünlere ihtiyaç duyulmadan yapılan temizlik, özellikle sık mutfak kullananlar için kolaylık sunuyor. Üstelik yüzeyde hafif bir parlaklık bırakarak daha temiz bir görünüm sağlıyor.