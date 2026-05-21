Cumhurbaşkanlığı kararıyla bayram haftasındaki pazartesi ve salı günlerinin idari izin kapsamına alınması, kuyumcularda işlem yapmak isteyenlerin kafasında soru işaretleri yarattı. Birçok vatandaş, düğün hazırlıkları ya da bayram nakit ihtiyacı nedeniyle yastık altındaki yatırımlarını nakde çevirmek için kuyumcu esnafının takvimini sorguluyor. Yaşanan bu tatil karmaşasının ardından vatandaşlar "25 Mayıs'ta kuyumcular çalışıyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

25 MAYIS 2026 PAZARTESİ GÜNÜ KUYUMCULAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Kurban Bayramı öncesine denk gelen 25 Mayıs Pazartesi günü kuyumcular normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam edecek. Hükümet tarafından ilan edilen 9 günlük tatil ve idari izin kararı yalnızca kamu kurumlarındaki devlet memurlarını kapsıyor. Kuyumcu esnafı resmi olarak özel sektör statüsünde yer aldığı ve pazartesi günü resmi bir tatil olmadığı için Türkiye genelinde çarşı ve caddelerdeki kuyumcu dükkanları kapılarını müşterilerine açık tutacak.

25 VE 26 MAYIS TARİHLERİNDE ALTIN BOZDURULUR MU, ALTIN ALINIR MI?

Bayram öncesindeki son iki iş günü olan 25 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde kuyumcularda her türlü altın bozdurma, çeyrek altın alımı ya da has altın satışı gibi işlemler sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilecek. Ülke genelindeki esnaf, normal mesai saatleri dahilinde nakit akışını sürdürecek. Ancak uzun bayram tatilini fırsat bilerek memleketine ya da tatile gitmeyi planlayan bazı yerel esnafların bireysel kararlarla dükkanlarını kapatabileceği belirtiliyor. Bu nedenle vatandaşların mağduriyet yaşamamak adına işlem yapacakları kuyumcularla önceden iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.

KURBAN BAYRAMI BOYUNCA VE ARİFE GÜNÜ KUYUMCULAR ÇALIŞACAK MI?

Kurban Bayramı takvimine göre resmi tatil günlerinde kuyumcuların çalışma düzeni değişiklik gösterecek. 26 Mayıs Salı günü arife olması sebebiyle kuyumcuların büyük bir kısmı öğle saatlerine kadar tam mesai yapacak, öğleden sonra ise resmi tatil moduna geçecek. Bayramın kutlanacağı 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde ise cadde üzerindeki kuyumcular genel olarak tamamen kapalı olacak. Ancak büyük alışveriş merkezleri (AVM) içerisinde yer alan ya da turistik lokasyonlarda bulunan özel kuyumcu mağazaları, müşteri yoğunluğuna bağlı olarak bayram günlerinde de sınırlı saatlerde hizmet verebilecek.