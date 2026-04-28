Küresel piyasaların gözü kulağı Beyaz Saray'dan gelen son dakika açıklamalarına çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın savaşı bitirme ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden ticarete açma teklifini elinin tersiyle itmesi, emtia piyasalarını adeta altüst etti. Milyonlarca yatırımcı anında "Trump'ın İran kararı nedir, Hürmüz Boğazı altını nasıl etkiledi, Brent petrol daha da yükselecek mi?" gibi sorularla yeni günde piyasanın yönünü anlamaya çalışıyor.

TRUMP İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI TEKLİFİNİ NEDEN REDDETTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın savaşı sona erdirme ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden ulaşıma açma yönündeki diplomatik teklifini yetersiz buldu. Beyaz Saray'da konuya ilişkin yapılan sert değerlendirmelerde, özellikle İran'ın nükleer programının bu anlaşmanın kapsamı dışında bırakılması büyük tepki çekti. Dünya genelindeki petrol arzının yaklaşık beşte birinin rotası olan Hürmüz Boğazı'ndaki bu derin belirsizlik, küresel piyasalarda arz endişelerini anında tetikledi.

PETROL FİYATLARI NE KADAR OLDU, BRENT PETROL KAÇ DOLAR?

Hürmüz Boğazı'ndaki krizin diplomatik yollarla çözülememesi petrol fiyatlarını yukarı yönlü fırlattı. Gelen peş peşe açıklamalarla birlikte Brent petrol hızla 109,30 dolar seviyesine tırmandı. ABD tipi ham petrol (WTI) ise 96,9 dolar civarında işlem görüyor. Sektör analistleri, krizin daha da uzaması durumunda petrol fiyatlarının 110 dolar sınırını aşabileceği uyarısını yapıyor. Uzmanlar, diplomatik adımların zayıflaması ve bölgede tansiyonun düşmemesi halinde petroldeki bu yükselişin kalıcı olma ihtimalinin masada durduğunu belirtiyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Petrol hızla tırmanışa geçerken, altın yatırımcıları ise yeni güne büyük bir şokla başladı. Küresel çaptaki jeopolitik risklere ve savaş gerilimine rağmen altın fiyatları sert bir düşüş trendi içine girdi. Uzmanlar, giderek güçlenen dolar endeksinin, merkez bankalarının atacağı adımlara dair belirsizliklerin ve Ortadoğu'daki bitmeyen gerilimin altın üzerinde yoğun bir baskı yarattığını vurguluyor. Yatırımcıların kriz anında doların gücüne odaklanması sarı metale kan kaybettirdi.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN VE ONS FİYATI ŞU AN NE KADAR?

Dün piyasaları 6 bin 778 liradan kapatan gram altın, yeni güne kayıpla başladı ve 6 bin 716 liraya kadar geriledi. Gram altındaki bu erimede, ons altındaki sert düşüş başrolü oynadı. Küresel piyasalarda yüzde 1 oranında değer kaybeden altının ons fiyatı 4 bin 637 dolar seviyesine indi. İç piyasada ise yatırımcıların yakından takip ettiği çeyrek altın 11 bin 20 liradan alıcı bulurken, Cumhuriyet altını 43 bin 978 liradan satılıyor.