Son Mühür- İzmir’in Bayraklı, Karşıyaka, Buca ilçesindeki belediyeler ile Tüm Bel Sen ve Tüm Yerel Sen arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için eylemleri devam ediyor.

Bugün memurlar süreci CHP İzmir İl Başkanlığı’na taşıdı. Tüm Bel Sen ile CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İl Binası’nda bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

AYRI AYRI EYLEM YOK, TEK MERKEZDE BİRLEŞİTİRECEĞİZ KARARI İLETİLDİ

Görüşmenin ardından Tüm Yerel Sen'in yaptığı açıklama şu şekilde;

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Sayın Çağatay Güç ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, İzmir genelindeki belediyelerde yaşanan sorunları kapsamlı şekilde ele aldık. Görüşmede; bazı belediyelerde sosyal denge tazminatlarımızın yasal sınıra çekilmesi, bazı belediyelerde imzalanmış toplu sözleşmelerin geriye dönük olarak geri çekilmesi ve kimi belediyelerde ise bu hakların tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik girişimlerin tarafımızca kesinlikle kabul edilemez olduğu açık bir şekilde ifade edilmiştir. Bu tür uygulamaların hayata geçirilmesi halinde işyerlerinde iş barışının ciddi şekilde zarar göreceğini, emekçilerin kazanılmış haklarının gasp edilmesine asla müsaade etmeyeceğimizi güçlü bir şekilde dile getirdik. Öte yandan, yaşanan bu sürece karşı tüm sendikalarla ortak bir tutum ve mücadele hattı oluşturma yönünde mutabık kalındığını; her belediye önünde ayrı ayrı eylemler yapmak yerine, eylemlerimizi tek merkezde ve daha güçlü bir şekilde birleştirme kararı aldığımızı kendilerine ilettik. Sayın İl Başkanı ise konunun hassasiyetine dikkat çekerek, sürece ilişkin belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğini ve bu görüşmelerin ardından tarafımıza geri dönüş sağlayacağını ifade etmiştir."