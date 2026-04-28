Ağır ticari araçların ve sanayinin can damarı olan motorine litrede 2,28 TL gibi sert bir zam gelirken, benzin fiyatlarına da 0,95 TL’lik ekleme yapıldı. Güncel verilere göre İzmir'de benzinin litre fiyatı 64,97 TL, motorin 73,00 TL ve LPG ise 34,79 TL seviyelerine ulaştı.

Motorin Neden Benzinden Daha Pahalı: Üretim ve Motor Dinamikleri

Bu fiyat makasının temelinde hem küresel rafinaj kapasitelerindeki sorunlar hem de motor dinamiği yatıyor. Dizel motorlar, yüksek sıkıştırma oranları ve termodinamik verimlilikleri nedeniyle ticari taşımacılık, tarım ve ağır sanayide vazgeçilmez bir mekanizmadır. Öte yandan, uluslararası çevre regülasyonları gereği motorinden kükürdün ayrıştırılması (desülfürizasyon) işlemi oldukça maliyetli ve karmaşık bir fiziksel/kimyasal rafinaj sürecidir. Küresel çapta üretim darlığı ile bu yüksek rafinaj maliyetleri birleşince, motorin fiyatı benzinin çok daha üzerinde kalmaya devam ediyor.

Aliağa ve Kemalpaşa Hattında Lojistik Kilitlenme

İzmir, sadece turistik dokusuyla değil, aynı zamanda Ege'nin en büyük ihracat kapısı olmasıyla da kritik bir öneme sahip. Özellikle Aliağa'daki dev petrokimya tesisleri ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nden limanlara uzanan tedarik zinciri, tamamen ağır vasıtaların sırtında ilerliyor. Motorin fiyatlarındaki 2,28 liralık tek seferlik devasa artış, bölgedeki nakliyeci esnafının navlun maliyetlerini altüst etti. Sektör temsilcilerine göre, artan bu sermaye giderleri mecburen üretici firmalara ve nihai tüketiciye fatura edilecek. Bu durum, İzmir limanlarından sevk edilen ürünlerin küresel rekabetteki fiyat avantajını zedelemekle kalmayıp, iç piyasada da yeni bir enflasyon dalgasının sinyallerini veriyor. Aynı zamanda şehir içi trafikte Karşıyaka, Bornova ve Buca ekseninde her gün dur-kalk trafikte kilometrelerce yol yapan İzmirliler için 65 liraya dayanan benzin fiyatları, aylık bütçeleri sarsarken İZBAN gibi toplu ulaşım olanaklarına olan talebi patlatmış durumda.

Akaryakıt Fiyatları Ne Zaman Düşecek? Piyasaların Beklentisi

Cüzdanları yakan bu artışların ardından hem bireysel sürücüler hem de işletmeler aynı soruyu soruyor: “Fiyatlar ne zaman düşecek?”

Piyasa aktörleri, ancak 2026’nın üçüncü çeyreğine doğru jeopolitik risklerin hafiflemesi ve arz tarafının istikrara kavuşması durumunda sınırlı bir dengelenme ve kısmi indirimlerin gündeme gelebileceğini belirtiyor.