Uluslararası piyasalardaki gerilimler ve ekonomik verilerin gölgesinde değerli metaller bir kez daha yatırımcıların radarında. Özellikle gram gümüş ekranlarında gördüğümüz dalgalı tablo, piyasayı takip edenleri daha dikkatli adımlar atmaya itiyor. Birikimlerini bu yönde değerlendirmek isteyenler, rakamların ne yöne evrileceğini anlamaya çalışıyor. Küresel çapta yaşanan gelişmeler, gümüşün grafiğini çizerken en büyük etken olmaya devam ediyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?

Yatırımcıların anlık olarak takip ettiği ekranlarda rakamlar güncellendi. 24 Nisan itibarıyla 1 gram gümüş 109,40 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı 109,49 lira seviyesine ulaştı. Dünkü kapanış rakamı 109,0046 lira olan gram gümüşte, günlük bazda yüzde 0,44'lük bir yukarı yönlü hareket yaşandı. Uzmanlar gün içerisinde fiyatlarda yeni oynamalar olabileceğine dikkat çekiyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?

Dünkü tabloyla kıyaslandığında gümüş fiyatlarında kısıtlı da olsa bir yükseliş var. Yüzde 0,44'lük bu artış piyasadaki hareketliliğin sürdüğünü kanıtlıyor. Rakamlardaki bu ufak çaplı yukarı yönlü ivme, yatırımcıların güncel verileri anbean izlemesini gerektirecek nitelikte.

GÜMÜŞ ALMAK MANTIKLI MI?

Değerli metaller her dönem olduğu gibi bugün de birikim sahiplerinin ilgisini çekiyor. Gerek uzun vadeli düşünenler gerekse kısa süreli al-sat yapanlar için gümüş, en çok tercih edilen yatırım araçları arasında bulunuyor. Ekonomik göstergeleri doğru okumak ve uluslararası gelişmeleri yakından takip etmek, bu süreçte en doğru kararı almanın anahtarı konumunda.