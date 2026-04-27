Son Mühür- Malatya bugün öğleden sonra hareketli anlar yaşadı. AFAD'dan gelen son dakika bilgilerine göre, Battalgazi merkezli iki deprem kısa aralıklarla bölgeyi sarstı.

Özellikle deprem bölgesinde ikamet eden vatandaşlar için kısa süreli bir paniğe neden olan sarsıntılar yürekleri ağızlara getirdi.

Battalgazi’de peş peşe sarsıntılar

Haftanın ilk gününde Malatya’nın Battalgazi ilçesi üst üste iki sarsıntıyla panik yaşadı. Saat 15:40 civarında meydana gelen hareketlilik, bölge sakinlerini telaşa sevk etti.

İlk belirlemelere göre depremler arasında birkaç dakika olması, sarsıntının şiddetinin daha uzun sürdüğü hissini uyandırdı.

İlk depremin şiddeti 3.9

AFAD verilerine göre günün ilk sarsıntısı saat 15:41:58’de yaşandı. 3.9 büyüklüğündeki ilk deprem, yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntıyı henüz atlatamayan Malatya halkı ikinci defa sarsıldı.

Dakikalar sonra 4.4 ile sallandı

İlk depremin hemen sonrasında, saat 15:42:38’de bu kez daha güçlü bir sarsıntı hissedildi. 4.4 büyüklüğündeki ikinci deprem, zeminin 16.36 kilometre derinliğinde yaşandı. Peş peşe meydana gelen depremlerin ardından artçıların ise meydana gelebileceği iddia ediliyor.