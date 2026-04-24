Emekli maaşı Temmuz zammı yüzde kaç olacak, masadaki iki kritik sistem değişikliği neleri kapsıyor, kök maaşa göre kim ne kadar alacak? İşte milyonların merak ettiği o soruların yanıtları ve kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu...

Yılın ortası yaklaşırken, tüm gözler Ankara'dan gelecek haberlere çevrildi. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, ceplerine girecek yeni maaş tutarını öğrenmek için Mart ayı enflasyon verilerinin ardından hesap makinelerine sarıldı. Özellikle enflasyon rakamlarının netleşmeye başlaması, Temmuz zammı için tabloyu yavaş yavaş ortaya çıkarıyor. Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in aktardığı bilgilere göre, hükümet sadece enflasyon farkını vermekle kalmayıp, maaşlar arasındaki uçurumu kapatacak köklü bir "refah payı" değişikliği üzerinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Peki bu değişiklik emeklinin cebine ve kök maaşlara nasıl yansıyacak?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ, ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğini kapsayan Ocak, Şubat ve Mart aylarının toplam enflasyon oranını yüzde 10,04 olarak duyurdu. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden kesinleşen garanti zam miktarını ifade ediyor. Ancak asıl büyük resim, 6 aylık enflasyon verisi ortaya çıktığında şekillenecek. Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 17,08 seviyesine ulaşması bekleniyor. Uzmanların tahminleri; Nisan ayında yüzde 2,93, Mayıs'ta yüzde 1,82 ve Haziran'da yüzde 1,52'lik bir enflasyon artışının kapıda olduğunu gösteriyor.

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ, MASADAKİ İKİ YENİ MODEL NELERİ KAPSIYOR?

Sadece enflasyon farkı değil, maaş adaletsizliğini giderecek yeni formüller de ekonomi yönetiminin masasında duruyor. Faruk Erdem'in kulislerden aktardığı bilgilere göre, hükümet bu yıl gruplar arasındaki zam oranlarını eşitlemeyi güçlü bir seçenek olarak görüyor. Üzerinde durulan iki kritik model ise şunlar:

Sistem Değişikliği: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de tıpkı memur emeklileri gibi toplu sözleşme kazanımlarından yararlanması ya da tüm emekliler için ortak, tek bir enflasyon oranının belirlenmesi.

Refah Payı ile Eşitleme: Maaş artış oranı düşük kalan emekli grubuna (SSK, Bağ-Kur veya memur emeklisi) "refah payı" adı altında ekleme yapılması. Böylece düşük kalan oran, en yüksek zammı alan grubun seviyesine çekilerek eşitlik sağlanacak.

KÖK MAAŞA GÖRE YENİ EMEKLİ MAAŞ TABLOSU: KİM, NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Beklentiler doğrultusunda 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,08 çıkması durumunda, emeklilerin alacağı yeni kök maaşlar da şimdiden hesaplandı. Rakamlar, Haziran enflasyonunun Temmuz başında açıklanması ve hükümetin refah payı kararını netleştirmesiyle kesinlik kazanacak olsa da, güncel hesaplamalara göre ortaya çıkan tablo şu şekilde:

Beklentiler doğrultusunda 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17,08 çıkması durumunda, emeklilerin alacağı yeni kök maaşlar da şimdiden hesaplandı. Rakamlar, Haziran enflasyonunun Temmuz başında açıklanması ve hükümetin refah payı kararını netleştirmesiyle kesinlik kazanacak olsa da, güncel hesaplamalara göre ortaya çıkan tablo şu şekilde:

Mevcut Maaş (TL) Yüzde 17,08 Zamlı Maaş (TL) 20.000 23.416 25.000 29.270 30.000 35.124 35.000 40.978 40.000 46.832 45.000 52.686 50.000 58.540