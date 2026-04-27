Son Mühür - Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe, “çocuğun fuhşuna aracılık etme” suçlamasıyla tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde fuhşa yönelik bir operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde yeni delillere ulaşılması üzerine operasyon genişletildi.

İkinci dalgada gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden birinin, fuhuş faaliyetlerine aracılık ettiği belirlenen Özgür Gökçe olduğu tespit edildi. Gökçe’nin yaklaşık 10 gün önce cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Soruşturma kapsamında fuhuş faaliyetlerine aracılık ettiği belirlenen Özgür Gökçe hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 227/1 maddesi uyarınca “çocuğun fuhşuna aracılık etme” suçundan 24 Nisan’da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi. 27 Nisan 2026’da ifadesi alınan Gökçe, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önce de gözaltına alınmıştı

Özgür Gökçe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 12 Nisan’da gözaltına alınmıştı. Hakkında, kadınlar ile erkekleri tanıştırarak maddi kazanç sağladığı yönünde ifadeler bulunduğu belirtilmişti. İddiaları kabul etmeyen Gökçe, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.