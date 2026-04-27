Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Kandemir Medya Grubu olarak değerli Genel Müdür Yardımcımız Tunç Erciyas’ın çok kıymetli annesi Aykan Ayşen Erciyas’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Belli bir süredir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören ve yaşam mücadelesini sürdüren merhume Aykan Ayşen Erciyas, dün saat 14.50 sularında hayata gözlerini yumdu.

Acılarını paylaşıyoruz!

Uzun süredir görmüş olduğu tedavi sürecinde umutlu bir haber bekleyen ailesi, sevenleri ve tüm medya camiası, alınan acı haber sonucunda yıkıldı. Merhume Aykan Ayşen Erciyas’ın eşi Barış Erciyas, oğulları Tunç Erciyas ve Tuna Erciyas, kızı Tülin Erciyas başta olmak üzere tüm Erciyas ailesine sabırlar diliyor, kederlerini paylaşıyoruz.

Ayşen Anne son yolculuğuna uğurlandı!

Merhume Aykan Ayşen Erciyas'ın cenaze namazı bugün ikindi namazını müteakip Balçova Eyüp Sabri Camii’nde kılındı. Cenaze namazının ardından Ayşen Anne, Seferihisar Kavaklıdere Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Merhume Aykan Ayşen Erciyas'ın cenazesine; Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, CHP İzmir önceki dönem milletvekili Atilla Sertel, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Nail Kocabaş, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, önceki dönem Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı ve CHP meclis üyesi Selçuk Karakülçe, çok sayıda basın mensubu ve Erciyas ailesinin yakınları katılım gösterdi. Katılamayan çok sayıda siyasetçi ise çelenk gönderdi.