Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, eski partisi CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Kadıgil, kendi siyasi yolculuğunu anlatırken, "Bu bir değişim mi yoksa baştan beri görememiş miyiz bunu bilmiyorum ama aldatılmış hissediyorum. Umarım bu bir değişimdir. Başından beri böyleyse ve biz göremediysek çok vahim çünkü." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün ise Kadıgil'in geçmişte yapmış olduğu ittifak açıklamaları yeniden gündem oldu. CHP eski İzmir Milletvekili Atila Sertel sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda Kadıgil’in Foça’da yaptığı bir konuşmada, olası bir ittifak durumunda kendi milletvekilliğini Saadet Partisi’nden bir adaya bırakabileceğini söylediğini belirtti.

CHP eski İzmir Milletvekili Atila Sertel'in yapmış olduğu paylaşım şu şekilde:

Sertel paylaşımında, "Ben o dönemde CHP İzmir Milletvekiliydim. Sera Kadıgil Foça’da o gün bağıra bağıra yaptığı konuşmada, “Benim milletvekilliğimi Saadet Partili bir adaya verin” diyordu. Vekilliği cebine koymuş, işi garantilemiş ve vekilliğini Saadet Partisine armağan ediyordu. Ancak vakti zamanı gelince müracaatını yaptı ve vekil oldu. Sonra da seçildiği partisini bırakıp gitti. O tarihten beri kendisi ile konuşmadım, konuşmam. Seçildiği partisine ihanet edenlerle işim olmaz." ifadelerini kullandı.