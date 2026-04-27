Milyonlarca dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ projelerinde gözler kura çekilişine çevrildi. 25 Nisan Cumartesi günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başlayan İstanbul kuraları büyük bir heyecanla takip ediliyor. Sürece e-Devlet üzerinden dahil olan adaylar ise sistemde yer alan "tahsil edildi" ve "tahsilat bekleniyor" gibi uyarıların ne anlama geldiğini çözmeye çalışıyor. Aynı zamanda kurada adı çıkmayanlar, yatırdıkları 5000 TL başvuru bedelinin ne zaman iade edileceğini sorguluyor. Peki, İstanbul TOKİ kura sonuçları nereden izlenir? TOKİ başvuru onay süreci nasıl işler? İşte yanıtı...

TOKİ BAŞVURUSUNDA "TAHSİL EDİLDİ" NE DEMEK?

E-Devlet üzerinden yapılan TOKİ başvurularında ekranda "tahsil edildi" yazısının çıkması, başvuru sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını gösteriyor. Bu ifade, başvuru sahibinin yatırdığı ücretin banka tarafından başarıyla alındığını ve TOKİ'nin merkezi başvuru sistemine kaydedilerek onaylandığını belirtiyor. Bu yazıyı gören adayların başvuruları geçerli sayılır ve artık sadece kura çekilişini beklemeleri gerekiyor.

TOKİ EKRANINDA "TAHSİLAT BEKLENİYOR" UYARISI NE ANLAMA GELİR?

Başvuru ekranında yer alan "tahsilat bekleniyor" ibaresi ise işlemin henüz tamamlanmadığını ifade ediyor. Bu uyarı, kişinin sisteme başvuru kaydını bıraktığı ancak talep edilen başvuru ücretinin henüz yatırılmadığı veya sistem tarafından onaylanmadığı durumlarda yapılıyor. Adayların bu aşamada ödemeyi eksiksiz bir şekilde yapması ve ardından banka ile TOKİ sisteminin entegrasyon sürecini beklemesi gerekiyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILIYOR?

TOKİ'nin 100.000 sosyal konut projesi kapsamında büyük bir merakla beklenen İstanbul kuraları, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başladı. Toplam üç gün sürecek olan kura heyecanı; 25, 26 ve 27 Nisan tarihlerinde devam ediyor. Kura sonuçları ve hak sahibi isim listesi, çekilişlerin tamamlanmasının hemen ardından TOKİ'nin resmi "talep.toki.gov.tr" adresi üzerinden erişime açılacak. İsteyen vatandaşlar kura çekimini TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak da izleyebiliyor.

TOKİ 5000 TL BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ, NE ZAMAN YATACAK?

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri de başvuru ücretlerinin iadesi. TOKİ kura çekimleri tamamen bittikten sonra iade süreci devreye girer. Kura işlemlerinin ardından TOKİ ve anlaşmalı bankalar iade listelerini oluşturarak kesinleşiyor. Genellikle kura çekilişinin sona ermesini takip eden 5 iş günü ile 1 hafta içinde 5000 TL'lik başvuru bedeli adayların hesaplarına geri yatırılıyor.