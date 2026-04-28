Son Mühür / Yağmur Daştan- İzmir’de yerel yönetimlerde bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi (TİS) krizlerinde artık resmen bıçak kemiğe dayandı. Karşıyaka, Buca, Bayraklı ve Narlıdere belediyelerinde düğümlenen süreç, kamu emekçilerinin artık resmen sabrını taşırdı. Uzun süredir devam eden eylemlerine rağmen taleplerine karşılık bulamayan kamu emekçileri, seslerini duyurmak için bu kez vites artıracak. Kamu emekçileri maruz kaldıkları belirsizliğe son vermek amacıyla yarın İzmir sokaklarında isyanlarını haykıracak.

Yarın Kültürpark’ta toplanacaklar

İzmir’de krizin merkez üssü olan Bayraklı, Buca, Karşıyaka ve Narlıdere belediyelerinden gelen yüzlerce emekçi, yarın tarihi bir yürüyüşe imza atacak. Birlik Yerel-Sen, Tüm Bel-Sen ve Tüm Yerel-Sen’in öncülük edeceği bu dev organizasyona diğer sendikaların da tam destek vermesi bekleniyor. Eylemin startı yarın sabah Kültürpark’ta verilecek. İzmir’in dört bir yanından gelen belediye emekçileri, Kültürpark’ta dev bir kortej oluşturarak Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı binasına doğru yürüyüşe geçecek. "Yerelde memur mutsuz" sloganıyla yola çıkan kamu emekçileri, yaşadıkları sorunun çözümü için mücadele verecek. Emekçiler sabah saatlerinde mesailerine başlayacak, sonrasında ise yarım gün iş bırakacak. Yürüyüşün saat 13.30'da başlaması bekleniyor,

Özel başkanlara talimat vermişti ama…

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, Ankara’daki Belediye Başkanları Toplantısı’nda başkanlara yönelik "Sahaya inin" talimatının ardından belediye başkanlarının halkla buluşması beklenirken; emekçiler adeta ‘Biz de buradayız’ demeye hazırlanıyor. Belediyelerin asıl yükünü sırtlayanların memur ve işçiler olduğunu belirten emekçiler, ‘Öksüz muamelesi görmek istemiyoruz’ diyerek hak arayışı için sahaya inecek.