Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk yarışını ve Şampiyonlar Ligi potasını yakından ilgilendiren kritik bir viraja girildi. Lider Galatasaray'ın derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi devirmesi, ligde 65 puanla üçüncü sırada bulunan Trabzonspor'un iştahını kabarttı. Bugün Medaş Konya Stadyumu'nda Konyaspor'a konuk olan Karadeniz fırtınası, sahadan galibiyetle ayrılması halinde Süper Lig puan durumunda dengeleri tamamen değiştirecek. Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi hedefi, puan farkı hesapları ve şampiyonluk ihtimalleri taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla araştırılıyor. İşte Konyaspor - Trabzonspor maçı öncesi zirve yarışındaki son hesaplar...

TRABZONSPOR KONYASPOR'U YENERSE 2. Mİ OLUR?

Bordo-mavili ekip, zorlu Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda puanını 68'e yükseltecek. Bu senaryoda Trabzonspor, derbide ağır bir yara alan 67 puanlı Fenerbahçe'yi geride bırakarak ligin bitimine 3 hafta kala ikincilik koltuğuna oturacak. Ayrıca, 74 puanlı lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı da 6'ya düşecek.

TRABZONSPOR DOĞRUDAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDER Mİ?

Futbolseverlerin arama motorlarında en çok sorguladığı konulardan biri de devler ligi biletinin nasıl alınacağı. Trabzonspor, 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlarsa Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkı kazanıyor. Ancak ligi ikinci sırada bitirmesi halinde devler ligine gidebilmek için ön eleme oynamak zorunda kalacak. Temsilcimiz bu ön elemeleri başarıyla geçerse, Süper Lig şampiyonu ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek.

TRABZONSPOR NASIL ŞAMPİYON OLUR, MATEMATİKSEL ŞANSI VAR MI?

Süper Lig'in bitimine kısa bir süre kala bordo-mavili ekibin matematiksel olarak şampiyonluk şansı halen sürüyor. Trabzonspor'un ipi göğüsleyebilmesi için ligde kalan tüm maçlarını kayıpsız geçmesi ve lider Galatasaray'ın önündeki maçlarda en az 6 puan kaybetmesi gerekiyor.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de zirve hattını yeniden şekillendirecek olan Konyaspor - Trabzonspor karşılaşması, 27 Nisan Pazartesi (bugün) oynanıyor. Medaş Konya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak olan zorlu mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ KİMLER?

İki takımın da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı kritik mücadelede muhtemel kadrolar şu şekilde:

Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Olaigbe, Kramer.

Trabzonspor: Onana, Pina, Lövik, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi (Ozan), Augusto, Onuachu.