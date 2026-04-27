Ancak nisan ayının sonlarına doğru bankacılık sektöründen gelen konut kredisi faiz oranı güncellemeleri, güvenli bir çatı arayan İzmirlilerin karşısına adeta aşılamaz bir duvar ördü. Bornova'dan Karşıyaka'ya, Buca'dan Çiğli'ye kadar kentin dört bir yanında ev hayali kuranlar, 120 ay vadeli yeni finansman maliyetlerinin yarattığı şoku atlatmaya çalışıyor.

Faiz Makası Açılıyor: Milyon Liranın Geri Dönüşü Korkutucu

İzmir'in giderek pahalılaşan emlak pazarında 1.000.000 TL gibi bir dış kaynağa ihtiyaç duyan ve borcunu on yıla (120 ay) yaymak isteyen bir tüketiciyi son derece zorlu bir ödeme takvimi bekliyor. Sektördeki en rekabetçi oran şu anda yüzde 2,49 ile QNB'ye ait; aylık taksit tutarı 26.273 TL, vade sonu toplam maliyet ise 3.169.109 TL. Katılım finans sistemini seçenler için Ziraat Katılım yüzde 2,59 kâr payıyla aylık 27.135 TL tahsilat yapıyor. Kamu bankalarında oranlar yüzde 2,64 seviyelerine oturarak aylık 27.610 TL ödeme gerektirirken, Akbank'ın yüzde 2,79'luk paketi her ay 28.966 TL'lik bir yük getiriyor. En yüksek maliyet ise yüzde 3,19 faiz oranı ve aylık 32.748 TL'lik devasa taksitiyle Ziraat Bankası'nda; burada alınan bir milyon lira tam 3.945.000 TL olarak bankaya geri dönüyor.

BDDK Regülasyonları Peşinat Bulmayı Zorunlu Kılıyor

İzmirli ev alıcılarını yoran sadece yüksek aylık ödemeler değil, aynı zamanda BDDK'nın uyguladığı tavizsiz kredilendirme limitleridir. 2026 yılı kurallarına uygun olarak, ekspertiz değeri 5 milyon TL'yi geçmeyen ve A/B sınıfı enerji kimliğine sahip bir İzmir evinde yasal olarak en fazla yüzde 90 oranında banka kredisi kullanılabiliyor. Yaşlı, yorgun veya deprem riski taşıyan düşük enerji sınıflı binalarda ise kredilendirme oranı çok daha düşük seviyelerde tutuluyor. Bu durum, bir milyon liralık destek arayan vatandaşların, geri kalan meblağı tamamen kendi öz kaynaklarıyla peşin olarak ödemesini mecburi hale getiriyor.

"İlk Evim" Düşük Faiz Kampanyası İçin Bekleyiş Sürüyor

Piyasa faizlerinin genel ortalamasının yüzde 2,65 olduğu bir ortamda, İzmir'de ortalama bir maaşla hayata tutunmaya çalışanların 26 bin liradan başlayan bu taksitleri ödemesi imkansız. Kiracıların ve deprem riski taşıyan evlerden kurtulmak isteyenlerin tüm umudu, yüzde 1,20 gibi cazip bir oranla piyasaya sürülmesi beklenen "İlk Evim" devlet destekli kredi paketinde. Hükümet kanadından henüz resmi bir başlangıç tarihi gelmese de, İzmirliler bu hayati projenin 2026 yılının ikinci yarısında acilen devreye alınmasını talep ediyor.