Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında her geçen gün dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçmişten bugüne ünlülere yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında çok sayıda ünlü isim gözaltına alınmış, yasaklı madde testleri yapılmış ve sonuçları ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise bir operasyon daha gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında; şarkıcı Emir Can İğrek, Kıskanmak dizisinin Mükerrem'i Hafsanur Sancaktutan ve Uzak Şehir dizisinin Alya'sı Sinem Ünsal gözaltına alınmıştı. Bu üç ismin yasaklı madde test sonucu belli oldu.

2 pozitif, 1 negatif!

Gerçekleştirilen yasaklı madde testleri sonucunda gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, Sinem Ünsal'ın yasaklı madde test sonucu negatif çıktı. Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre ise; Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş'ın test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.