Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, ABD-İran müzakere sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asif, taraflar arasındaki diyaloğun yeniden başlayabileceğine işaret etti.

İslamabad görüşmeleri sonrası iyimser tablo

Hafta sonu Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ilk temaslar gerçekleştirilmişti. Gerçekleştirilen ilk temasların ardından konuşan Asif, görüşmelerin beklentilerin ötesinde yapıcı geçtiğini ifade ederken, taraflar arasında doğrudan iletişim kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu da vurguladı.

“Yeni görüşme turu bekleniyor”

Asif, ABD ile İran arasında diplomatik temasların devam etme ihtimalinin güçlü olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Görüşmelerin yeniden başlaması için hâlâ bazı şanslar var. İran ve ABD arasında yeni bir görüşme turunun yakında başlaması bekleniyor.”

Ateşkes sonrası kritik temas

ABD ve İranlı yetkililer, ABD-İsrail saldırıları ile başlayan gerilimin ardından 8 Nisan’da sağlanan iki haftalık ateşkes sonrası İslamabad’da bir araya gelmişti. 21 saati aşan görüşmelerde, tarafların özellikle çatışmaların sona erdirilmesi ve diplomatik çözüm yollarının geliştirilmesi üzerinde durduğu değerlendiriliyor.