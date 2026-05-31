Zamanında ödeme yapmayan mükelleflerin mevcut hesaplarına aydan aya %3,5 oranında yasal gecikme faizi eklenecek. İnternet bankacılığı ve yerel idarelerin siteleri üzerinden kesintisiz tahsilat sağlanabiliyor. Özel muafiyet şartlarını taşıyan emekli, gazi, engelli ve gelirsiz vatandaşlar ise tek ev kuralıyla bu vergiden tamamen muaf tutuluyor.

İzmir genelinde ödeme takvimi doluyor

Ege Bölgesi'nin metropolü İzmir'de, yüz binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren emlak vergisi tahsilatında son aşamaya gelindi. Gayrimenkul varlığına sahip mükelleflerin, devlete olan birinci dönem borçlarını en geç 1 Haziran Pazartesi günü sonuna kadar kapatmaları yasal bir gereklilik. Bu kritik tarihi kaçıran İzmirliler, borcun üzerine her ay %3,5 seviyesinde eklenecek olan gecikme zammı ile karşı karşıya kalacak. İsteyen gayrimenkul sahipleri sadece ilk taksiti ödeyebileceği gibi, bütçe uygunluğuna göre yılın kalan tüm borcunu da peşin olarak tek kalemde sıfırlayabiliyor. Kurum yetkilileri, vatandaşların gereksiz maliyet artışlarıyla yüzleşmemesi için son günü beklemeden işlemlerini tamamlamalarını önemle hatırlatıyor.

Belediye veznelerine alternatif çevrim içi yollar

İzmir'deki yerel idareler, teknolojik sistemlerle vatandaşlara büyük kolaylıklar sunuyor. E-Devlet havuzunda yer alan ilçe belediyeleri üzerinden, İzmirliler saniyeler içerisinde borçlarını sorgulayıp kredi kartıyla ödeme adımına geçebiliyor. Sisteme tam entegre olmayan bölgelerde ise doğrudan İzmir'deki ilgili belediyenin kurumsal web sayfası kullanılarak güvenle tahsilat yapılabiliyor. Geleneksel yöntemlerden vazgeçmeyen mükellefler için pazartesi günü boyunca ilçe belediyelerinin resmi vezneleri açık kalacak ve nakit ya da kartlı işlemlere devam edilecek.

Muafiyet hakları ve aranan şartlar

İzmir'de yaşayan bazı vatandaşlar, kanunların koruyucu şemsiyesi altında emlak vergisinden tamamen soyutlanıyor. Üzerine kayıtlı tek meskeni bulunan ve bu evin brüt alanı 200 metrekarenin altında olan emekliler muafiyet haklarından yararlanabiliyor. Hayatını sürdürecek hiçbir geliri olmadığını ispat eden bireyler, engelliler ve vatan savunmasında yaralanan gaziler de bu haktan faydalanıyor. Tek konut şartına uyan şehit eşleri ve çocukları, vazife malullüğü maaşı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı hakkına sahip olanlar yasal olarak vergi ödemek zorunda kalmıyor.

Vergi tutarları nasıl şekilleniyor?

İzmir'de ödenecek verginin ana unsuru, belediye encümenlerinin saptadığı mahalle bazlı metrekare birim değerleridir. Taşınmazın tapudaki metrekare büyüklüğü ile bu birim değer çarpılarak mülkün resmi rayiç bedeli bulunuyor. Gayrimenkulün kullanım statüsüne, yani konut mu yoksa ticari bir yapı mı olduğuna bakılarak kanunlardaki spesifik katsayılarla çarpım yapılıyor ve net borç çıkarılıyor.