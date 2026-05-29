SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), '2026 yılı Yaz Kararnamesi' çalışmalarını tamamladı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yargı kulisleri hareketlilik yaşanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in göreve gelmesiyle birlikte kritik makamlarda önemli değişiklikler yaşandı. Bu yılki kararname, alışılagelmişin dışına çıkarak sadece bir 'tayin ve atama' listesi olmayacak. Yargıda yapısal bir reformun ilk güçlü adımı atılmış olacak. Ankara kulislerden sızan son bilgilere göre, HSK’nın temel felsefesi 'Hızlı yargı, güven veren adalet' ve en önemlisi 'Doğru isim, doğru mahkeme' modeli üzerinde duruldu. Ana kararnamenin 12 Haziran'da açıklanması beklenirken, bu dönemin en büyük şifresi 'uzmanlaşma ve liyakat odaklı yer değiştirme' olarak öne çıktığı öğrenildi.

Bölge Adliye Mahkemelerinde Tıkanmalar Çözülecek

Özellikle son yıllarda sık sık eleştiri alan istinaf sisteminde biriken dosya yükü, vatandaşın adalete erişim hızını olumsuz etkiliyordu. HSK’nın bu tıkanıklığı çözmek için radikal kararları uygulamaya sokacağı öğrenildi. Kürsüde uzun yıllar dirsek çürütmüş, kararları yüksek mahkemelerce onanmış kıdemli hakimlerin, özellikle dosya yoğunluğunun zirve yaptığı Bölge Adliye Mahkemeleri’ne (BAM) kaydırılacağı belirtiliyor. Hukuk daireleri, ticaret mahkemeleri, aile hukuku, iş hukuku ve son dönemin en büyük dertlerinden biri olan bilişim suçları alanlarında yaşanan yığılmaları eritmek için nokta atışı görevlendirmeler yapılacağı öğrenildi.

Torpil Ve Sıradan Atamalara Son Veriliyor

Bu yılki kararnamede, torpil veya sıradan tayin kriterleri değil, tamamen dijitalleşen ve somut verilere dayanan 'Performans kriterleri' ön plana çıkıyor. Yargı kulislerinde, HSK’nın önüne gelen dosyalarda, 'Davaları öngörülen hedef sürelerde bitiren, üst mahkemelerden kararları dönmeyen, savcılık aşamasında dosyaları sürüncemede bırakmayan isimler yükselişe geçecek. Yargıda 'hal kağıdı' olarak bilinen performans raporları, bu kez tayin ve terfilerde en güçlü referans kaynağı olacak.

İstanbul ve İzmir'e Özel Planlama

Büyükşehirlerdeki adliyelerin (İstanbul Çağlayan, Anadolu, Bakırköy ve İzmir Adliyesi gibi) devasa iş yükü ve karmaşık soruşturma trafiği, HSK’nın masasında özel bir parantez olarak duruyor. Özellikle organize suçlar, mali suçlar, siber dolandırıcılık ve bilişim suçları gibi uzmanlık gerektiren kritik birimlerde adeta 'nokta atışı' isimler görevlendirilecek. Soruşturma aşamasındaki tıkanıklıkları aşmak amacıyla, bu birimlerin başına hem pratik hem de teorik hukuka hakim, dinamik başsavcı vekilleri ve mahkeme başkanlarının getirileceği kulislerde konuşuluyor.

Değişim Kapıda

Kararnamenin en çok merak edilen ve HSK’daki mesainin en yoğunlaştığı bölümü ise başsavcılar, başsavcı vekilleri, adalet komisyonu başkanları ve ağır ceza mahkemesi başkanlarını kapsayan 'unvanlılar' kulvarı. Kritik merkezlerde görev sürelerini dolduran ya da performans analizi zayıf kalan yöneticilerle ilgili kararların son aşamaya geldiği, buralarda da tamamen 'sistem ve verimlilik' odaklı bir nöbet değişiminin yaşanacağı gelen bilgiler arasında.