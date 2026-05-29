Son Mühür / Ankara siyasetinde hareketli saatler yaşanıyor. Mahkemenin verdiği ‘mutlak butlan’ kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden dönen Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin, sandıktan çıkan Genel Başkan Özgür Özel tarafından organize edilen Ankara mitingini engellemek adına valilik kapısını çaldığı iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmeyi aktaran TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, asıl büyük yaptırımın İzmir'deki organizasyon nedeniyle Ege'de uygulanacağını öne sürdü.

Atik, kentte düzenlenen miting nedeniyle İzmir İl Başkanı ve organizasyonda yer alan CHP'li yerel yöneticilerin partiden kesin olarak ihraç edileceğini iddia etti.

“Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, Özgür Özel ve ekibinin korsan miting yapmasını asla kabul etmiyor” ifadelerini kullanan Atik, “Ve yapılan o duyurunun düzenlenen organizasyonun da korsan olduğunu bildiriyorlar. Çünkü genel merkezin böyle bir mitinge izni yok. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi yönetimi Ankara Valiliği'ne başvurdu. Ankara Emniyeti'ne de iletildi konu. Özgür Özel ve arkadaşlarının alternatif bir miting yapılmasının, yapmalarının doğru olmadığı ve bunun korsan bir miting olacağını belirterek bu mitinge izin verilmemesini istediler. 'Özgür Özel ve arkadaşları CHP adına bir miting düzenleyemezler gerekçesiyle buna izin vermiyoruz. Böyle bir şey yapılmasına izin vermiyoruz' diyorlar ve genel merkez resmi başvuruda bulundu. Cumartesi günü yapılacak mitingin tek adresinin genel merkez. Ankara Emniyeti izin vermeyecektir bu başvuru üzerine. Çünkü Özel ve ekibi hala CHP Genel Başkanı gibi davranmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“İzmirli yerel yöneticiler ve il yöneticileri ihraç edilecek”

Atik, şu ifadeleri kullandı:

“Bak İzmir'de miting yapıldı. Büyük ihtimalle değil artık kesin söylüyorum. İzmir İl Başkanı ve o mitingi organize eden CHP'li yerel yöneticiler, il yöneticileri ihraç edilecek Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Çünkü genel merkezin onay vermediği bir mitingde CHP'nin teşkilatlarını kullandıkları için. Benzer şey Ankara'da da olur."

Özgür Özel’in İzmir’deki mitingine katılan belediye başkanları:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı

Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çelik: İptal istemedik

Günün geç saatlerinde dijital platformlarda ve sosyal medyada hızla yayılan "miting iptali başvurusu" iddiaları üzerine Kılıçdaroğlu cephesinden jet yalanlama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik: Özgür Özel’in mitingine iptal istemedik. Bu doğru değil.