Son Mühür- Bayraklı Belediyesi’nin 1 Haziran’da gerçekleştireceği meclis toplantısı öncesinde gündem maddeleri kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantı öncesi yayımlanan gündemde yer alan bir önerge ise dikkat çekti.
Söz konusu önerge kapsamında, belediye envanterinde kayıtlı bulunan 15 aracın hurdaya ayrılması görüşülecek. Araçların ekonomik ömürlerini tamamladığı, yüksek bakım ve onarım maliyetleri oluşturduğu, aktif hizmette verimli şekilde kullanılamadığı ve teknik açıdan kullanım uygunluğunu yitirdiği belirtildi.
İlgili önerge şu şekilde;
"Belediyemiz envanterinde kayıtlı bulunan araçların, ekonomik ömürlerini tamamlamış olmaları, yüksek bakım ve onarım maliyetleri doğurmaları, aktif hizmette verimli olarak kullanılmamaları ve teknik açıdan kullanım uygunluklarını yitirmeleri nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili hükümleri ile Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, belediyemiz demirbaş kayıtlarında bulunan önerge ekindeki listede sunulan 15 adet aracın 237 sayılı Taşıt Kanununa istinaden hurdaya ayrılması hk."
Meclis toplantısında görüşülecek önergenin karara bağlanması halinde, listedeki 15 aracın belediye envanterinden çıkarılması bekleniyor.