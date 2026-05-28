SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Adliye Sarayı'nın çeşitli birimlerinde 32 yıl başarı ile görev yapan ve yargıya hizmet eden zabıt katibi Sibel Avcı, emekli oldu. 9 Ağustos 1993 yılında adliye teşkilatında göreve başlayan ve son olarak Mahkemeler Veznesinde zabıt katibi olarak görev yapan Sibel Avcı, 32 yıllık meslek hayatını noktalayarak emekliye ayrıldı. Tüm Yargı-Der’in düzenlediği veda yemeğinde duygu dolu anlar yaşandı. İzmir ve Karşıyaka Adliyesi'nde görevli çok sayıda yargı çalışanının bir araya geldiği gecede Avcı'ya hizmet plaketini yakın dostu Yazı İşleri Müdürü Ferda Fener verdi.

Geceyi Tüm Yargı-Der Başkanı Yetiş Kaya Düzenledi

Emekliye ayrılan zabıt katibi Sibel Avcı için, Tüm Yargı Çalışanları Derneği (Tüm Yargı-Der) Başkanı Yetiş Kaya tarafından organize edilen veda yemeği, adliye çalışanlarını bir araya getirdi. Geceye İzmir Adliyesi ve Karşıyaka Adliyesi’nin 'BİM' (Bölge İdare Mahkemesi), 'BAM' (Bölge Adliye Mahkemesi) ve yerel mahkeme kadrolarında görev yapan çok sayıda mesai arkadaşı katılarak Avcı’yı bu önemli gününde yalnız bırakmadı.

Hizmet Plaketi verildi

Duygusal anların ve sohbetlerin bir arada yaşandığı gecenin en anlamlı anı ise plaket takdimi sırasında gerçekleşti. Sibel Avcı’ya, adalete ve adliye camiasına sunduğu 32 yıllık emeğin anısına hazırlanan teşekkür plaketini, Savcılık Ön Büro Yazı İşleri Müdürü olan yakın arkadaşı Ferda Fener takdim etti. Plaketi teslim alırken duygulanan Avcı, tüm mesai arkadaşlarına ve dernek yönetimine bu ince düşünceleri ve vefaları için teşekkür etti.

Adliye Benim Ailem Oldu

Mesleğe adanan koca bir ömrün ardından emeklilik hayatına adım atan Sibel Avcı, gecede yaptığı konuşmada, "1993 yılında kapısından girdiğim adliye teşkilatı, benim için sadece bir iş yeri değil, ikinci bir aile oldu. 32 yıl boyunca acı tatlı pek çok anıyı ve mesaiyi paylaştık. Bu anlamlı gecede beni yalnız bırakmayan Tüm Yargı-Der Başkanımız Yetiş Kaya’ya, plaketimi takdim eden can dostum Ferda Fener’e ve İzmir ile Karşıyaka adliyelerindeki tüm mesai arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum' diyerek duygularını paylaştı.