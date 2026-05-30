Göztepe, Süper Lig’deki yeni sezon yapılanmasında radikal kararlar almaya başladı. İzmir’in sarı-kırmızılı ekibi, kadro mühendisliği kapsamında iki futbolcuyla yollarını resmen ayırdığını duyurdu. Kulüp, sözleşmeleri sona eren kaleci Ekrem Kılıçarslan ve Bulgar orta saha oyuncusu Filip Krastev’e veda mesajı yayınladı.

Yeni sezonda daha dinamik bir kadro kurmak isteyen yönetim, düğmeye bastı.

Esenler Erokspor’dan döndü, sözleşmeyi alamadı

Ayrılık rüzgarının ilk vurduğu isim yerli eldiven Ekrem Kılıçarslan oldu. Göztepe’nin kalesini korumakta zorlanan ve geride kalan sezonu kiralık geçiren 28 yaşındaki file bekçisi, yeni planda kendine yer bulamadı. Ekrem, geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giymişti.

İstanbul temsilcisinde geçirdiği dönemin ardından İzmir'e dönen tecrübeli kalecinin Göztepe macerası kalıcı olarak noktalandı. Kulüp resmi kanallarından yapılan açıklamada, "Ekrem'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Belçika’dan gelmişti: Krastev’in opsiyonu kullanılmadı

Sarı-kırmızılı camiada asıl dikkat çeken vedalardan biri ise kış transfer döneminde büyük umutlarla takıma katılan Filip Krastev oldu. Göztepe, geçtiğimiz şubat ayında Belçika ekibi Lommel SK’dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı 24 yaşındaki Bulgar orta sahayı tamamen gözden çıkardı.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda, genç oyuncunun opsiyon hakkı devreye sokulmadı.

Krastev için yayınlanan veda mesajında da benzer kurumsal ifadeler kullanıldı ve futbolcuya emekleri için teşekkür edildi. Göztepe, hem yabancı kontenjanında yer açmak hem de mali yükü hafifletmek adına transfer döneminde daha agresif hamleler yapacağının sinyalini bu ayrılıklarla vermiş oldu.

