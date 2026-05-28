Son Mühür- İzmir'de şehir içi trafikte kronikleşen plansızlık ve bitmek bilmeyen yol çalışmaları, bir kez daha siyasetin gündeminde. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Bornova Ankara Caddesi’ndeki yan yolun asfalt çalışması gerekçesiyle kapatılmasına sert tepki gösterdi. Aynı noktada iki yıl içinde üçüncü kez meydana gelen göçük nedeniyle yolun tekrar kazıldığını belirten Kaya, yaşanan duruma, "Belediyecilik değil, adeta kaz-boz oyunu" sözleriyle isyan etti.

2 yılda 3. kez aynı nokta

Ankara Caddesi, kentin can damarlarından biri. Ancak Özkanlar mevkisindeki yan yolun tekrar kapatılması, sürücüleri canından bezdirdi. Ege Üniversitesi yönünden gelen ve çevre yolundan akan yoğun araç selinin Ankara Caddesi’ne yığılmasıyla trafik kilitlendi. Normal şartlarda dakikalar sürecek Özkanlar-Smirna Meydanı güzergahı, tam 1,5 saatlik bir çileye dönüştü.

Milletvekili Kaya, yaşanan bu kaosa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Duruma tepki gösteren Kaya, şu soruları sordu:

"İnsan gerçekten hayret ediyor. Bir yol, 2 yılda neden üç kez çöker? Bu şehirde asfalt mı dayanıklı değil, yoksa yapılan iş mi ciddiyetsiz? Bir şehirde aynı yol sürekli kazılıyorsa orada çalışma değil, koordinasyonsuzluk vardır."

"Netflix dizisi gibi her sezon yeniden başlıyor"

Kentteki kurumların birbiriyle iletişimsiz çalıştığını vurgulayan Kaya, İzmir'deki altyapı stratejisini "plansızlık" olarak niteledi. Önce asfalt döküldüğünü, hemen ardından altyapı için aynı yerin tekrar kazıldığını ve bu döngünün sürekli göçüklerle sonuçlandığını ifade etti.

İzmirli her vatandaşın benzer bir trafik hikayesi olduğunu belirten Kaya, eleştirilerini şu benzetmeyle sürdürdü:

"İyi yönetilen şehirlerde yollar yapılır ve uzun yıllar kullanılır. İzmir'de ise bazı yollar Netflix dizisi gibi her sezon yeniden başlıyor. İşte insanları çıldırtan şey de tam olarak bu. Sorun yaşanması değil, aynı sorunun sürekli tekrarlanması."

Fatura yine İzmirliye kesiliyor

Bornova ve Bayraklı hattını felç eden çalışmanın zamanlaması ve yönetim biçimi, şehir içi ulaşımı adeta şehirler arası yolculuğa çevirdi. Trafikte saatlerce mahsur kalan sürücüler duruma isyan ederken, Kaya bu plansızlığın ekonomik ve psikolojik yüküne dikkat çekti.

Sürecin tek mağdurunun İzmirliler olduğunu söyleyen AK Parti Milletvekili, "Bu tekrarların bedelini vatandaş ödüyor. Zamanıyla ödüyor, yakıtıyla ödüyor, siniriyle ödüyor. Plansızlığın faturası eninde sonunda İzmirli'nin cebine ve ömrüne kesiliyor" diyerek yerel yönetimi koordinasyon eksikliğini çözmeye çağırdı.