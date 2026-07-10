Son Mühür- 10 Temmuz 2026 tarihli Resi Gazete kararına göre İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü akademik kadrosunu güçlendirmek amacıyla profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrolarında alım yapılacak. Başvurular üniversitenin elektronik başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak kabul edilecek.

İlanda yer alan kadrolar; Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Menemen Meslek Yüksekokulu'nu kapsıyor.

26 öğretim üyesi alınacak!

Ayrıca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için adayların ilgili bilim alanlarında doktora veya doçentlik unvanına sahip olmalarının yanı sıra ilanda belirtilen özel akademik çalışma ve yayın şartlarını karşılamaları isteniyor. Bu kapsamda 26 öğretim üyesi alınacak.

İlanda bazı kadrolar için istenen özel şartlar da oldukça dikkat çekti. Özellikle yapay zeka, derin öğrenme, görüntü işleme, biyometrik kimlik tanıma, blokzincir (IoT tabanlı güvenilir veri yönetimi), robotik süreç otomasyonu, fotovoltaik sistemler, biyomedikal mühendisliği ve sağlıkta yapay zeka uygulamaları gibi alanlarda bilimsel çalışma yapmış olma şartı arandı.

Şartlar tek tek sıralandı!

Şartların tek tek açıklandığı kadrolar için adaylardan en az 70 ALES puanı ve yabancı dil puanı istenirken, ilgili alanlarda lisansüstü eğitim ve mesleki deneyim şartları da aranacak. Öğretim görevlisi kadroları için ön değerlendirme ve giriş sınavı uygulanacak.

Öğretim görevlisi ilanına göre başvurular 10 Temmuz'da başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Ön değerlendirme sonuçları 31 Temmuz, giriş sınavı 7 Ağustos, nihai sonuçlar ise 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.