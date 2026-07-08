Son Mühür/ Beste Temel- İzmir-Çanakkale kara yolundaki ağır vasıta yoğunluğunu azaltmak ve şoförlerin dinlenme sorununu çözmek için inşa edilen Menemen Belediyesi TIR Garajı açılışa yaklaştı. Her gün ortalama 60 bin aracın geçiş yaptığı güzergahta, peyzaj ve temizlik çalışmalarının ardından tesis hizmete girecek.

Proje, limanlar ve üretim merkezleri arasındaki lojistik hattı kullanan kamyon ve TIR sürücülerine hizmet verecek.

Şoförler için sosyal alanlar ve güvenli park

Toplam 18 bin metrekare alana kurulan tesis, 100 araçlık tır parkı kapasitesine sahip. Proje kapsamında inşa edilen 500 metrekarelik kapalı idari ve sosyal binada şoförlerin ihtiyaç duyacağı şu alanlar yer alıyor:

100 metrekarelik kafe ve restoran

Duş alanları, TV odaları ve dinlenme odaları

Mescit ve toplantı salonu

Ağır vasıtalar için özel araç yıkama alanı

Sürücüler bu sayede araçlarını güvenli noktaya bırakarak dinlenme imkanı bulacak.

Kavşaktan sonra ikinci büyük yatırım

Çalışmaları yerinde inceleyen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, daha önce aynı bölgede kendi öz kaynaklarıyla 460 metrelik 100. Yıl Köprülü Kavşağı’nı yaptıklarını hatırlattı.

Yolun hem binek hem de ticari araçlar tarafından yoğun kullanıldığını belirten Pehlivan, yatırıma dair şu bilgileri verdi:

"Üretimin ve lojistiğin devam etmesini sağlayan uzun yol şoförlerimizin rahatça dinlenebileceği bir alan tasarladık. Sürücülerin güvenli mola vermesi, yollardaki trafik güvenliğini de artıracak. Çalışmalarda son aşamaya geldik, tesisi kısa süre içinde açıyoruz."

İlçe trafiği rahatlayacak

Tesisin hizmete girmesiyle birlikte, Çanakkale Asfaltı üzerinde yaşanan kontrolsüz park sorunu da çözülecek. Yol kenarına park eden tonajlı araçlar trafiği tehlikeye düşürmeyecek. Hem şoförlerin dinlenme ihtiyacı karşılanacak hem de bölgedeki trafik akışı daha güvenli hale gelecek.

