Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarını canlandırmak için kentin mahallelerini kültür, sanat ve eğlence alanlarına dönüştürüyor. "Mahalle Şenliği" adı verilen ücretsiz etkinlik dizisi 10 Temmuz’da Urla’dan start alıyor. Çocuk atölyelerinden sihirbaz gösterilerine kadar pek çok aktivitenin yer alacağı program temmuz ve ağustos ayları boyunca 23 farklı noktaya uğrayacak. İzmir’i şenlik coşkusu saracak.

Saat 19.00'da kapılarını açacak olan etkinliklerde çocuk atölyeleri, yüz boyama, mini disko, jonglör performansları sahnelenecek. Alanlarda kurulacak spor deneyim noktaları çocukları hareketli bir yaz tatiline teşvik ederken, ailelere de patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edilecek. Akşamlar konserlerle renklenecek.

İlk durak Urla Balıklıova

Şenlik ateşinin yakılacağı ilk adres 10 Temmuz’da Urla Balıklıova Amfi Tiyatro olacak. Belediye, bu hamleyle unutulmaya yüz tutan mahalle kültürünü yeniden canlandırmayı ve aileleri sosyal hayatın içinde buluşturmayı hedefliyor. Urla’nın ardından ekipler hız kesmeden diğer ilçelere dağılacak. Konak Kadifekale, Aliağa Örnekkent ve Ödemiş Gölcük mahalleleri şenliği temmuz ayının ilk yarısında ağırlayacak ilk duraklar arasında.

23 noktada kesintisiz eğlence

26 Ağustos'a kadar sürecek olan şenlik takvimi, metropolden en uzak kırsal mahallelere kadar geniş bir rotayı kapsıyor. Menemen, Balçova, Kiraz, Bayındır ve Bayraklı hatlarını izleyecek olan etkinlikler; ağustos ayında Çeşme Germiyan, Karaburun Merkez, Tire Gölet ve Karabağlar Limontepe gibi noktalarda vatandaşla buluşacak. Yazın son büyük şenliği ise 26 Ağustos’ta Dikili Çandarlı Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek.

