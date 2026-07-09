Son Mühür- İzmir bugün bir ilçe belediye başkanına yönelik ‘silahlı saldırı’ iddiasıyla çalkalandı. Gündemin merkezine oturan bu iddialara Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan sosyal medya hesabından açıklık getirdi.

Gözlerin onun üzerinde olduğu Başkan Pehlivan iddiaların gerçeği yansıtmadığından ve başka bir sebepten kaynaklanan kısa süreli bir hareketlilik olduğunu ifade etti. Olayın ‘Silahlı saldırı’ şeklinde duyulmasını da üzgünlükle karşıladığını belirten Başkan sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun Bilgisine

Bugün, merhum önceki dönem Menemen Belediye Başkanlarımızdan Tahir Şahin'in vefat yıl dönümü dolayısıyla ailesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen hayır programına katıldık. Programın ardından yaşanan kısa süreli bir olayın, kulaktan kulağa yayılarak “Silahlı Saldırı" şeklinde aktarıldığını üzülerek öğrendim.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıkça ifade etmek isterim ki; iddia edildiği gibi herhangi bir saldırı söz konusu değildir. Yaşanan durum, aracımın kapısı açıkken bir kişinin izin almadan aracın açık kapısından binerek benimle konuşmak istemesinden kaynaklanan kısa süreli bir hareketlilikten ibarettir.

Bu vesileyle beni arayan, mesaj gönderen, endişesini paylaşan ve iyi dileklerini ileten tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz ilgi ve hassasiyet benim için çok kıymetlidir. Allah hepinizden razı olsun. Menemen'imiz için aynı kararlılık ve inançla çalışmaya devam edeceğiz.

Kamuoyundan, gerçeği yansıtmayan söylentilere itibar etmemelerini önemle rica ediyor, bu açıklamayı doğru bilgilendirme sorumluluğumuzun bir gereği olarak paylaşıyorum. Saygılarımla."