Kadına şiddetin adresi bu kez İzmir’in Menemen ilçesi olmuştu. 45 yaşındaki Hamit Göksel Yılmaz eski eşi Hatice Ekiz (38) ve oğlu K.Y.'yi (9) otomobille çarparak yaralamıştı. Tutuklu yargılandığı mahkemede 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl, oğlu K.Y.'ye yönelik eylemi nedeniyle de 'çocuğa karşı olası kastla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplan 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Çocuklara dua et, seni öldürmedim"

Olay , geçen yıl 2 Kasım'da saat 20.00 sıralarında, 30 Ağustos Mahallesi 7218 Sokak'ta meydana gelmişti. Hamit Göksel Yılmaz, 2 yıl önce boşandığı Hatice Ekiz ile oğlu K.Y.'ye, ters yöne girip otomobiliyle çarptı. Ardından yere düşen Ekiz ile oğlunun yanına gelen Yılmaz, iddiaya göre “Çocuklara dua et, seni öldürmedim, ayağını ezdim” dedikten sonra uzaklaştı. Ekiz ve oğlu, hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan K.Y. aynı gün taburcu edildi. Çarpmanın etkisiyle Ekiz'şn ayak bileği ve kaburgasında kırıklar oluştu.

14 yıllık evlilikte 13 suç kaydı

Ekiz'in 14 yıllık evlilikleri süresince gördüğü şiddet nedeniyle 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Huzur ve sükunu bozma', 'Çocuğun cinsel istismarı' gibi suçlardan toplam 13 kaydı bulunan Yılmaz'dan 8 kez şikayetçi olduğu belirtildi.

Soruşturma sonrasında Hamit Göksel Yılmaz hakkında 'Çocuğa ve eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. Yılmaz hakkında eski eşi ve oğlu yönünden ayrı ayrı 21'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede ayrıca Hatice Ekiz'in basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde yaralandığı, vücuttaki kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisinin ağır derecede olduğu belirtildi. Mağdur K.Y.'nin ise kati hekim raporunda, kişide olay sonrası akut stres bozukluğu saptandığı, ruhsal etkilenim süresi, hastanın klinik durumu ve işlevselliği göz önünde bulundurulduğunda basit tıbbi müdahaleyle giderilemez şekilde yaralandığı ifade edildi.

İddianamede ayrıca sanık Yılmaz'ın boşandığı Hatice Ekiz ile oğlunun üzerlerine aracı sürüp, çarparak neden olduğu vücuttaki kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarına etkisinin ağır derecede olduğu vurgulandı. Olayda kullanılan aracın öldürmeye elverişli olduğuna da dikkat çekilip, eyleminin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğu ifade edildi.

"İstem dışı gerçekleşen bir kaza"

Duruşmada söz verilen sanık Hamit Göksel Yılmaz, "Mütalaaya katılmıyorum, ben herhangi bir kasıtla öldürme veya yaralama kastıyla gitmedim, tamamıyla istem dışı gerçekleşen kazadır, bilirkişi raporu ile bellidir, çocuklarıma ve eski eşime olan saygı ve sevgim bakidir, onlara zarar vermek istemem, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

"Kurtulduğumu sanmıştım, peşimi bırakmadı"

Söz verilen mağdur Hatice Ekiz ise , "Defalarca evliliğim süresince şiddete maruz kaldım. Çocuklarıma da şiddet uyguladı. Ben boşandım. Bunu başardığımı düşünmüştüm fakat beni işime gelip giderken ara sokaklarda telefonla taciz etmiştir. Babasının aracı ile beni sıkıştırdı, önüme geçti, uzak durmak için yönümü saatimi her şekilde değiştiriyordum. Aramızda husumet vardır, ben en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hatice Ekiz ve oğlunun Avukatı Merve Aybar Güler, "Müvekkilin yerde yattığını görmesine rağmen orada durup hayati durumuna dikkat etmeden 'nereye şikayet edersen et' diyerek olay yerinden ayrılmıştır. Bu bile öldürmeye teşebbüs ettiğinin göstergesidir. Sanığın eyleminin kasten öldürmeye teşebbüs suçu olduğu ve en üst hadden cezalandırılmasını ve tutuk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.