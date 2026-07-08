İzmir Menemen'de polisin "dur" ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü, ilçeyi birbirine kattı. Denetim noktasından kaçarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü durdurmak için polis ekipleri havaya ateş açarak silahlı ikazda bulundu. Kilometrelerce süren o tehlikeli kaçış, sürücünün kendi kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Kovalamaca sonunda kıskıvrak yakalanan şahsa, cumhuriyet tarihinin en yüksek trafik cezalarından biri kesildi. Tam 394 bin 211 TL.

Kask kamerası her anı kaydetti

Rutin denetimler sırasında şüpheli hareketler sergileyen motosikletliye polis ekipleri dur işareti yaptı. Sürücü gazı açtı, kaçtı. Peşine düşen asayiş ekipleriyle şüpheli arasında sokak aralarında nefes kesen bir takip başladı. Sürücü, arkasındaki polis otosuna ve memurların silahlı uyarılarına aldırış etmeden hız sınırlarını zorladı.

Kendi kask kamerasına yansıyan görüntülerde, polisin aracıyla motosikletin önünü kesmeye çalıştığı ve silah göstererek net şekilde ikazda bulunduğu görülüyor.

Trafikten men edildi, ehliyet gitti

Ekipler, kelepçe taktıkları sürücüyü emniyete götürürken cezai işlem tablosu kabarık çıktı. Trafik ekipleri, şahsın ihlal ettiği tüm maddeleri alt alta sıraladı. Ortaya çıkan fatura ağır oldu.

Sürücüye uygulanan yaptırımlar şöyle:

Farklı kural ihlallerinden ötürü toplam 394 bin 211 TL idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

Olayda kullanılan motosiklet trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Sokaklar yarış alanı değil

İlçede büyük hareketliliğe neden olan bu kovalamaca, polis ekiplerinin soğukkanlı takibi sayesinde kazasız noktalandı. Diğer sürücülerin ve yayaların canını hiçe sayarak kaçan motosikletli hakkında adli işlem de başlatıldı. Emniyet yetkilileri, denetimlerin kararlılıkla süreceğini ve trafiği tehlikeye atan hiç kimseye taviz verilmeyeceğini açıkladı.