Son Mühür / Beste Temel - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Menemen ilçesinde 1999-2019 yılları arasında kesintisiz olarak belediye başkanlığı görevini yürüten merhum Tahir Şahin’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma ziyareti gerçekleştirdi. Şahin’in kabri başında dualar okuyan Gümrükçü, eski başkanın Menemen ve İzmir için önemli bir siyasi figür olduğunu ifade ederek merhuma rahmet dileklerini iletti.

Gümrükçü’den taziye ve vefa mesajı

Ziyaret sonrasında bir açıklama yayınlayan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Tahir Şahin’in ilçeye kazandırdığı eserlerin ve hizmetlerin unutulmayacağını belirtti. Gümrükçü mesajında, "Menemen’imize uzun yıllar hizmet etmiş, eski Belediye Başkanımız Tahir Şahin’i vefatının yıl dönümünde kabri başında rahmet, saygı ve özlemle andık. Halkına hizmet etmeyi ilke edinmiş, Menemen’e önemli eserler kazandırmış değerli başkanımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Aziz hatırası, kentimize bıraktığı hizmetlerle yaşamaya devam edecektir" ifadelerine yer vererek Şahin'in ailesine, yakınlarına ve sevenlerine bir kez daha başsağlığı ve sabır diledi.