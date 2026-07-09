Kuzey Avrupa'nın refah seviyesi yüksek adası, volkanları, şelaleleri ve buzullarıyla her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Ancak ülkenin zorlu iç coğrafyası, yerel halkın yaşam alanlarını belirli bölgelerle sınırlandırıyor. Adanın kendine has bu yapısı, şehirleşmeyi ve genel nüfus dağılımını doğrudan şekillendiriyor.

İZLANDA'NIN NÜFUSU KAÇ KİŞİ?

2025 yılı verilerine göre İzlanda'nın güncel nüfusu yaklaşık 398 bin kişiden oluşuyor. Nüfus sayısının milyonlara ulaşmaması, ülkeyi Avrupa'nın en seyrek nüfuslu bölgelerinden biri haline getiriyor.

İZLANDA'NIN NÜFUS YOĞUNLUĞU NE KADAR?

Yaklaşık 103 bin kilometrekarelik yüzölçümüne sahip adada, kilometrekare başına sadece 4 kişi düşüyor. Ülkenin iç kısımları büyük ölçüde volkanik araziler, dağlar ve buzullarla kaplı olduğu için insanlar buralarda yaşamayı tercih etmiyor. Yerleşim alanları ağırlıklı olarak kıyı şeridinde toplanıyor.

İZLANDA NÜFUSUNUN BÜYÜK BÖLÜMÜ NEREDE YAŞIYOR?

Ülke halkının çok büyük bir kısmı başkent Reykjavik ve çevresindeki bölgelerde yaşamını sürdürüyor. Adanın güneybatısında yer alan başkent; sağlık, eğitim, ulaşım ve iş olanaklarının merkezi konumunda bulunuyor. Bu durum, ülke içindeki göç hareketlerini de doğrudan Reykjavik çevresine yöneltiyor.

İZLANDA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN DİĞER BİLGİLER NELER?

Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki bağımsız ülkenin resmi dili İzlandaca, para birimi ise İzlanda Kronu (ISK) olarak kullanılıyor. Enerji ihtiyacının tamamına yakınını yenilenebilir kaynaklardan karşılayan İzlanda, güvenli sokakları ve yüksek yaşam standartlarıyla biliniyor. Ülke ayrıca kuzey ışıkları ve gayzerleri görmek isteyen turistlerin başlıca durakları arasında yer alıyor.