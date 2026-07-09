Fransa altyapısında başladığı futbol serüvenini Avrupa'nın dev kulüplerinde sürdüren oyuncu, güçlü fiziği ve top kazanma becerisiyle rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Nijerya asıllı yetenek, sahada oyunun iki yönünü de etkili kullanıyor. Merak uyandıran yaş, fiziksel özellik ve kulüp bilgileri, genç oyuncunun sahadaki profili hakkında net bir tablo çiziyor.

LESLEY UGOCHUKWU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tam adıyla Lesley Chimuanya Ugochukwu, 26 Mart 2004'te Fransa'nın Rennes şehrinde doğdu. Nijerya kökenli genç oyuncu, yeşil sahalara doğduğu şehrin takımı olan Rennes altyapısında adım attı. Kısa sürede performansını artırarak as takıma kadar yükseldi. Ugochukwu, kulüp kariyerinin yanında Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da görev alıyor.

LESLEY UGOCHUKWU BOYU KAÇ?

Atletik yapısıyla sahada avantaj sağlayan oyuncunun boyu 1,90 metredir. Uzun boyu sayesinde özellikle hava topları ve ikili mücadelelerde rakiplerine fiziki üstünlük kuruyor.

LESLEY UGOCHUKWU MEVKİSİ NE?

Genç yeteneğin asıl mevkisi ön liberodur. Defansif orta saha rolünün dışında merkez orta sahada da sorumluluk alabiliyor. Takımının pas organizasyonlarını yöneten futbolcu, gerektiğinde geriden oyun kurarak hücum hattına destek veriyor.

LESLEY UGOCHUKWU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Rennes formasıyla Fransa Ligue 1'de başarılı maçlar çıkaran oyuncu, 2023 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye transfer oldu. Mevcut durumda bonservisi bu Londra kulübünde bulunuyor. Chelsea yönetimi, oyuncunun tecrübe kazanması ve gelişimini kesintisiz sürdürmesi için zaman zaman kiralama formülünü de devreye sokuyor.