Son Mühür- 10 Temmuz 2026 tarihli 33306 Sayılı Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yürütme ve idare bölümü, tebliğler ve ilan bölümü yayımlandı. Peki, 10 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de bugünün kararları neler? İşte 33306 sayılı, 10 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tüm başlıklar:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

