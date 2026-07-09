Son Mühür- Temmuz sıcağının etkisini iyice hissettirdiği bugünlerde İzmir'de birçok mahallede musluklar kuruyacak, vatandaşların önlem alması gerekiyor. Peki, bugün İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte Ödemiş, Urla, Menemen, Bayraklı, Konak, Aliağa, Karaburun, Bornova, Foça ve Seferihisar'da kesintiden etkilenecek o mahallelerin tam listesi..

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) resmi internet sitesi üzerinden sabah saatlerinde arıza ve bakım duyurularını paylaştı. Haftanın bu kavurucu gününde kentin altyapısını güçlendirmek adına yapılan çalışmalar, müteahhit müdahaleleri ve elektrik kesintileri nedeniyle zorunlu kesintilere gidildi. Özellikle Ödemiş'te geniş kapsamlı bir elektrik bakımı su kesintisine yol açarken, Urla'da ise 12 saati bulan büyük bir arıza mesaisi var. İZSU'dan alınan resmi verilere göre ilçe ilçe 9 Temmuz 2026 İzmir güncel su kesintisi listesi ve arızaların giderileceği saatler şu şekilde:



KONAK (Altay, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Sakarya, Süvari, Tuzcu, Ülkü, Yeni)

Ana boru arızası: Ana boru arızası nedeniyle bölgede 10.00 ile 12.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır.

URLA (Kalabak, M.Fevzi Çakmak, Zeytinalanı)

Ana boru arızası: Ana boru şebekesinde meydana gelen büyük arıza nedeniyle bölgeye su verilemiyor. Kesintinin saat 08.20 ile akşam 20.26 arasında yaklaşık 12 saat sürmesi bekleniyor.

ÖDEMİŞ (Beyazıtlar, Birgi, Bucak, Büyükavulcuk, Cevizalan, Ertuğrul, Gerçekli, Gereli, Kurucuova, Kutlubeyler, Küçükavulcuk, Mescitli, Ocaklı, Ovakent, Türkönü, Ückonak, Yolüstü)

GEDİZ EDAŞ Bakım Çalışması: Elektrik şebekesindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bölgedeki pompalar devre dışı kaldı. Bu sebeple listedeki tüm mahallelerde saat 08.00 ile 16:00 arasında yaklaşık 8 saatlik su kesintisi yaşanacak.

Ana Boru Arızası (Küçükavulcuk Mahallesi): Ayrıca Küçükavulcuk Mahallesi'nde meydana gelen bağımsız bir ana boru arızası nedeniyle saat 08.25 ile 12.25 arasında yaklaşık 4 saatlik bir kesinti daha planlanıyor.

BAYRAKLI (Çay, R.Şevket İnce)

Müteahhit Çalışması: 2140 Sokak içerisinde yürütülen müteahhit çalışması sebebiyle Çay ve R.Şevket İnce mahallelerinde saat 09.20 ile 17.20 arasında yaklaşık 8 saat boyunca su kesintisi uygulanacak.

FOÇA (Mustafa Kemal Atatürk, Yenibağarası)

Ana Boru Arızası: Petre Koyu mevkisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde saat 08.00 ile 12.00 arasında,Yenibağarası Mahallesi’nde ise 10.00 ile 12.00 arasında su kesintisi planlanıyor.

MENEMEN (Ayvacık, Cumhuriyet,Ulus)

Ana Boru Arızası: Ayvacık Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası sebebiyle saat 08.40 ile 11.40 arasında yaklaşık 3 saat boyunca şebekeye su verilemeyecek.

Cumhuriyet ve Ulus Mahallelerinde saat 11.15 ile 17.15 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 6 saat su kesintisi uygulanacaktır.

SEFERİHİSAR (Çolak İbrahim Bey, Turabiye)

Ana Boru Arızası: Ana boru arızası nedeniyle Çolak İbrahim Bey ve Turabiye Mahallelerinde sular kesildi. Ekiplerin müdahale ettiği arızanın saat 09.45 ile 11.00 arasında giderilmesi hedefleniyor.

KARABURUN (Bozköy, Merkez)

GEDİZ EDAŞ bakım çalışması: Elektrik şebekesindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bölgedeki pompalar devre dışı kaldı. Kesintiden Çitlembik Sokak, Pelit Sokak, Kuyucak Caddesi’nden Akçakilise Küme Evlerine kadar olan kısım ve 12225, 1176, 1226, 1200,1252, 1100 Sokaklar etkilenecektir. Su kesintisi 08.37 ile 12.00 arasında yaklaşık 4 saat sürecektir.

BORNOVA (Barbaros, Gazi Osman Paşa, Rafet Paşa, Tuna, Yeşilova, Atatürk)

Branşman arızası: Branşman arızası nedeniyle 09.30 ile 11.15 saatleri arasında Barbaros, Gazi Osman Paşa, Rafet Paşa, Tuna ve Yeşilova Mahallelerine yaklaşık 2 saat su verilmeyecektir.

Vana arızası: Vana arızası nedeniyle Atatürk Mahallesi’nde saat 10.21 ile 11.20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır.

ALİAĞA (Fatih)

Ana boru arızası: Fatih Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle 10.09 ile 12.09 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.