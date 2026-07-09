Siyah-beyazlı ekip yoğun geçen antrenmanların ardından sahadaki ilk provalarını veriyor. Teknik heyet, oyuncuların fiziksel seviyesini ölçmek ve yeni transferlerin takıma uyumunu test etmek için maç temposunu artırdı. Art arda oynanacak iki hazırlık karşılaşmasında farklı kadrolar sahaya inerek yeteneklerini sergileyecek. Futbolseverler takımın yeni sezondaki potansiyelini görmek için maç saatini bekliyor.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Beşiktaş 10 Temmuz 2026 Cuma günü çifte mesai yapacak. Siyah-beyazlılar günün ilk mücadelesinde saat 18.00'de MSV 2020 karşısına çıkacak. Takım bu maçın bitiminden kısa süre sonra saat 19.30'da ise Widzew Lodz ile kozlarını paylaşacak. Kamp dönemindeki ağır idman programını dikkate alan teknik ekip, maç sürelerini kısalttı. Her iki karşılaşma normal süresinden farklı olarak 35'er dakikalık iki devre üzerinden oynanacak.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yeni sezon öncesi takımın sahadaki kurgusunu ve futbolcuların bireysel form durumunu ekran başından izlemek isteyenler için yayıncı kuruluş netleşti. Buna göre siyah beyazlı ekibin maçlarını S Sport yayınlayacak.

HAZIRLIK MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

Siyah-beyazlı kafilenin hazırlık maçlarına, yurt dışı kamp çalışmalarına ev sahipliği yapan Avusturya'daki Pappelstadion sahne olacak.