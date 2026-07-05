Son Mühür - Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, hafta sonu gerçekleştirdiği Ankara dışı seyahatindeki gözlemlerini ve vatandaşlarla yaptığı temasları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Mola yerlerinden akaryakıt istasyonlarına, düğünlerden taziyelere kadar uğradığı her yerde vatandaşların sorunlarını dinlediğini belirten Tayyar, her kesimden dile getirilen farklı problemlerin merkezinde ekonominin yer aldığını ifade etti. Tayyar, bu sorunlar içinde özellikle emeklilerin durumuna ayrı bir parantez açılması gerektiğini vurguladı.

"Yanımıza yaklaşıp meramını anlatanlar oldu..."

Hafta sonu gerçekleştirdiği seyahate dair ilk gözlemlerini aktaran Şamil Tayyar, "Hafta sonu kendimizi Ankara dışına attık, yollardaydık. Mola yerlerinde, akaryakıt istasyonlarında, düğünde, taziyede, kısaca ayak bastığımız her yerde yanımıza yaklaşıp meramını anlatanlar oldu. Her kesimden farklı sorunları dile getirenler oldu. Neredeyse tamamı ekonomiyle ilgili, laf dönüp dolaşıp oraya geliyor" ifadelerini kullandı. Gittiği her yerde vatandaşların geçim sıkıntısını dile getirdiğini belirten Tayyar, her konunun eninde sonunda ekonomik tablonun zorluklarına bağlandığına dikkat çekti.

"Hiç tartışmasız toplumun en dertli, en mutsuz kesimi...''

Yaptığı temaslarda emeklilerin durumuna ayrı bir yer ayırmak gerektiğini belirten Tayyar, "Fakat bu başlıkta emeklilere özel bir yer ayırmak gerekiyor. Hiç tartışmasız toplumun en dertli, en mutsuz kesimi. Bir o kadar öfkeliler, bir o kadar faaller, her yakaladıklarına dert yanıyorlar. 17 milyonu aşkın oy gücüyle iktidarı belirleyici fırsata kavuştuklarının da farkındalar" dedi. Emeklilerin yalnızca enflasyon farkı gibi geçici iyileştirmelerle yetinecek durumda olmadığını aktaran Tayyar, bu kitlenin insanca yaşamı ve adil paylaşımı sağlayacak köklü bir reform beklentisi içinde olduğunu kaydetti.

"Şu an iktidar için en büyük siyasi tehdit tümüyle emekliler"

Emeklilerin EYT ve benzeri gerekçelerle sunulan mazeretlere tepkili olduğunu ve bu tepkilerinde haklılık payı bulunduğunu ifade eden Şamil Tayyar, "EYT vesaire gibi bahanelere de tepkililer. Haklılar da. Sonuçta 24 yıllık bir iktidar için hiçbir şey mazeret olamaz. Şu an iktidar için en büyük siyasi tehdit, ne Özel, ne o, ne bu, tümüyle emekliler" değerlendirmesinde bulundu. Siyasi dengeleri etkileyecek asıl unsurun muhalefet partileri veya liderleri olmadığını vurgulayan Tayyar, güncel tablonun merkezinde tamamen geçim mücadelesi veren kitlelerin yer aldığını belirterek sözlerini "Şuracıkta kalsın" diyerek noktaladı.

Şamil Tayyar'ın X paylaşımının tamamı:

Hafta sonu kendimizi Ankara dışına attık, yollardaydık.

Mola yerlerinde, akaryakıt istasyonlarında, düğünde, taziyede, kısaca ayak bastığımız her yerde yanımıza yaklaşıp meramını anlatanlar oldu. Her kesimden farklı sorunları dile getirenler oldu. Neredeyse tamamı ekonomiyle ilgili, laf dönüp dolaşıp oraya geliyor. Fakat.

Bu başlıkta emeklilere özel bir yer ayırmak gerekiyor. Hiç tartışmasız toplumun en dertli, en mutsuz kesimi. Bir o kadar öfkeliler, bir o kadar faaller, her yakaladıklarına dert yanıyorlar. 17 milyonu aşkın oy gücüyle iktidarı belirleyici fırsata kavuştuklarının da farkındalar. Öyle enflasyon farkı gibi iyileştirmeyle yetinecek gibi gözükmüyorlar. İnsanca yaşamı ve adil paylaşımı sağlayacak reformu bekliyorlar.

EYT vesaire gibi bahanelere de tepkililer. Haklılar da. Sonuçta 24 yıllık bir iktidar için hiçbir şey mazeret olamaz.

Şu an iktidar için en büyük siyasi tehdit, ne Özel, ne o, ne bu, tümüyle emekliler. Şuracıkta kalsın.