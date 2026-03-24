Yeni nesil Xiaomi airfryer, klasik yağsız kızartma işlevinin ötesine geçerek profesyonel düzeyde buhar teknolojisi sunuyor. Entegre 1,5 litrelik su tankı sayesinde ara vermeden yedi farklı yemek için kesintisiz buharlı pişirme yapılabiliyor. Bu özellik, özellikle geleneksel airfryer modellerinin yiyecekleri kurutma sorununa çözüm getiriyor.

Xiaomi Mijia Smart Air Fryer Pro özellikleri neler?

6,5 litrelik geniş kapasite, aile boyu yemekler için oldukça yeterli bir hacim sunuyor. 234 milimetrelik yatay iç alan sayesinde bütün bir tavuk, 24 adet tavuk kanadı ya da 800 gram patates tek seferde pişirilebiliyor. Çift katmanlı raf sistemi ise aynı anda farklı yemeklerin hazırlanmasına olanak tanıyor.

Cihazın iç kısmında hijyen ve dayanıklılık açısından 304 paslanmaz çelik malzeme tercih edilmiş. Pişirme sepetindeki florsuz yapışmaz kaplama hem sağlıklı bir pişirme ortamı hem de kolay temizlik imkanı sağlıyor. Sıcaklık ayarı 30°C ile 230°C arasında hassas biçimde kontrol edilebiliyor.

Akıllı kontrol seçenekleri göz dolduruyor

Xiaomi Mijia Smart Air Fryer Pro, akıllı ev ekosistemine tam uyumlu şekilde tasarlanmış. Cihaz üzerindeki döner düğme ile manuel kullanım mümkünken, Mi Home uygulaması üzerinden 100'den fazla bulut tarifine erişilebiliyor. HyperOS Connect desteği ve XiaoAI sesli asistan entegrasyonu sayesinde eller serbest kontrol de sağlanıyor.

Pişirme sürecini takip edebilmek için şeffaf gözlem penceresi bulunan cihazda, sepet çıkarıldığında otomatik kapanma, kurutma modu, koku giderme ve 30 dakikaya kadar sıcak tutma gibi pratik fonksiyonlar da yer alıyor.

360 derece sıcak hava sirkülasyon sistemi, dinamik buhar enjeksiyonu ile birlikte çalışarak yemeklerin dışının çıtır, içinin yumuşak kalmasını sağlıyor. 900W gücündeki buhar jeneratörü, geleneksel buharlı pişiricilere kıyasla yüzde 30 daha hızlı sonuç veriyor. Xiaomi'nin bu yeni modeli, airfryer kategorisinde buhar ve kızartmayı bir araya getiren iddialı bir seçenek olarak öne çıkıyor.