Son Mühür - Küresel piyasalarda yükselen üretim maliyetleri ve hammadde tedarikinde yaşanan sorunlar, teknolojik ürün fiyatları üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor.

Samsung Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, akıllı telefon ve tablet fiyatlarında yıl içinde yeniden yaklaşık yüzde 25 oranında artış yaşanmasının beklendiğini açıkladı.

Katıldığı canlı yayın programında değerlendirmelerde bulunan Azdemir, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Yarı iletken maliyetlerinde ABD ile İran savaşı nedeniyle geçen hafta 9 ile 9,50 kata varan artışlar oldu. Bugün ortalama bir akıllı telefonun içinde yarı iletken maliyetinin yüzde 20 ile yüzde 25 gibi düşünürsek yani bu artan fiyatla beraber ürünlerin maliyeti çok hızlı şekilde yükseliyor. Yaklaşık her ay fiyat revizyonu görüyoruz çip tarafında her hafta değişen bir fiyatlama var dolayısı ile ileriye dönük bir fiyatlama yapmak kolay değil. Bu 1 ile 1.5 sene daha böyle devam edecek gibi görünüyor çünkü yarı iletken talebi çok güçlü, ürün tedariği zorlaştı.''

Lojistik maliyeti ve kur farkı...

''Geçen yıl ile bu yıl arasına baktığımızda bizim gördüğümüz fiyat değişikliği şu anda dolar bazında yüzde 25 oldu. Önümüzdeki dönemde trendin böyle devam edeceğini tahmin ediyoruz. Türkiye'de bunun üzerine lojistik maliyeti, kur farkı ekleniyor ama global endeksten bakacak olursak, yüzde 20 ile yüzde 25 daha fiyat artışı görebiliriz”