Rockstar Games'in efsanevi serisi için geri sayım hızlandı. Grafikleri, yenilenen devasa haritası ve derinleşen hikaye yapısıyla beklentileri arşa çıkaran oyunun Türkiye satış fiyatı ve çıkış yapacağı platformlar netleşti. Milyonlarca oyuncu, yeni nesil konsollarla buluşacak olan yapım hakkında "GTA 6 nereden alınır?" diyerek arama motorlarına yöneldi. İşte konuya dair tüm detaylar...

GTA 6 NE KADAR, TÜRKİYE FİYATI KAÇ TL OLACAK?

Grand Theft Auto VI için yapımcı şirket henüz resmi bir fiyat etiketi duyurmadı. Ancak küresel oyun pazarındaki güncel fiyatlandırma politikalarına bakıldığında, oyunun standart sürümünün 70 ile 80 dolar arasında bir fiyatla satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Sektör içinden sızan bilgilere göre, yeni nesil konsol versiyonları için bu rakam 100 dolara kadar tırmanabiliyor. Türkiye'deki oyuncular için ise döviz kuru ve vergi dilimleri doğrudan devreye giriyor. Tahminler, oyunun Türkiye pazarında 2000 TL ile 3500 TL arasında bir fiyatlandırmayla raflardaki yerini alacağı yönünde birleşiyor. Ekstra görevler, özel haritalar ve dijital bonuslar barındıran koleksiyoncu sürümlerinin ise çok daha yüksek fiyatlarla satılacağı biliniyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK, ÇIKIŞ TARİHİ ERTELENDİ Mİ?

Uzun süredir belirsizliğini koruyan GTA 6 çıkış tarihi sonunda netlik kazandı. Rockstar Games, başlangıçta 2026 Mayıs'ta piyasaya sürmeyi planladığı oyunu, geliştirme sürecindeki ince detaylar sebebiyle ileri bir tarihe erteledi. Yapılan resmi duyuruyla birlikte GTA 6'nın 19 Kasım 2026 tarihinde oyuncularla buluşacağı kesinleşti. Heyecanla beklenen yapım ilk aşamada sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarına özel olarak çıkacak. Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi, PC versiyonunun ise konsol çıkışından birkaç yıl sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor.

GTA 6 NEREDEN ALINIR, HANGİ PLATFORMLARDA SATILACAK?

Oyuncular, PlayStation 5 için PlayStation Store, Xbox için ise Xbox Store üzerinden ön sipariş vererek oyunu dijital istek listelerine ekleyebilecek. Ayrıca Rockstar Games'in kendi dijital platformu olan Rockstar Games Launcher üzerinden de satın alma işlemleri yapılabilecek. Kutulu sürüm tercih eden veya dijital kod arayan Türkiye'deki kullanıcılar ise Amazon, Hepsiburada ve Trendyol gibi e-ticaret platformlarından oyunu alabilecek.