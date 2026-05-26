Uzun yolculuklarını ve lojistik sektöründeki faaliyetlerini dijital dünyaya taşıyarak ismini duyuran Tanju Akdoğan, şirketinin yaşadığı mali krizle gündeme geldi. Kurduğu T Akdoğan Trans Lojistik Dağıtım Taşımacılık Limited Şirketi için yaptığı konkordato başvurusu mahkemeden dönen ünlü ismin şirketi resmen iflas etti. Bu kararın duyulmasıyla birlikte, "Tanju Akdoğan'ın serveti ne kadar?" ve "Tanju Akdoğan neden battı?" soruları merak edilmeye başlandı. İşte ayrıntılar...

TANJU AKDOĞAN KİMDİR VE ASLEN NERELİ?

Aslen Ordulu olan Tanju Akdoğan, sosyal medya platformlarında taşımacılık ve nakliye üzerine ürettiği içeriklerle tanındı. Özellikle gösterişli bir şekilde modifiye ettiği çekicileri, alev çıkaran TIR şovları ve uzun yolculuklardaki paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük bir fenomen haline geldi.

TANJU AKDOĞAN NE İŞ YAPIYOR, ŞİRKETİ NEDEN İFLAS ETTİ?

Ana mesleği nakliyecilik ve taşımacılık olan Akdoğan, sosyal medyadaki popülerliğini ticari hayata taşıyarak T Akdoğan Trans Lojistik firmasını kurdu. TIR taşımacılığı, filo yönetimi ve geniş çaplı nakliye operasyonları yürüten bu şirketle sektörde adından söz ettirdi. Ancak hızla büyüyen şirket bir süre sonra mali krize girdi. İşleri bozulan Akdoğan, firması için mahkemeden konkordato talebinde bulundu. Mahkeme heyeti bu talebi kabul etmedi ve şirket hakkında doğrudan iflas kararı verdi.

TANJU AKDOĞAN'IN SERVETİ NE KADAR?

Lojistik sektörüne yaptığı yatırımlar ve kurduğu şirketle kısa sürede büyük bir büyüme ivmesi yakalayan T Akdoğan Trans Lojistik'in sermayesini yıllar içinde sürekli artırdığı biliniyor. Tanju Akdoğan'ın elinde bulundurduğu toplam net servete dair resmi ve kesin bir rakam bulunmuyor. Ancak sahip olduğu dev TIR filosu ve sosyal medya üzerinden elde ettiği etkileşim göz önüne alındığında, ciddi bir ekonomik güce ulaştığı tahmin ediliyordu. Yaşanan son iflas kararı ise şirketin tüm ticari büyüklüğünü temelden sarstı.