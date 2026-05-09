Son Mühür- Rusya-Ukrayna savaşının ardından ABD-İsrail-İran üçgeninde Orta Doğu'yu ateşe atan son savaş, yapay zekanın artık savaş teknolojisinin ayrılmaz bir parçası haline geldiği gerçeğini gözler önüne serdi.

Palantir Teknoloji şirketinin kurucusu Alex Karp'ın bu kaotik ortamda gündeme getirdiği 22 maddelik manifesto da endişeleri azaltmanın yerine tam tersi bir sonuca kapı araladı.

Kritik askeri uygulamalar...



Manifestosunda, ''Soru, yapay zeka silahlarının yapılıp yapılmayacağı değil; onları kimin ve ne amaçla yapacağı. Rakiplerimiz, kritik askeri ve ulusal güvenlik uygulamalarına sahip teknolojilerin geliştirilmesinin erdemleri hakkında teatral tartışmalara dalmak için duraksamaz. Onlar ilerleyecek'' vurgusunda bulunan Alex Karp,

''Atom çağı sona eriyor. Caydırıcılığın bir çağı, atom çağı sona eriyor ve yapay zeka üzerine kurulu yeni bir caydırıcılık çağı başlamak üzere'' hatırlatmasında bulunuyor.

Selçuk Bayraktar'dan vicdani çağrı...



Yapay zekanın savunma sanayisinde algoritmik karar alma konusunda hızlı adımlar atılmasını isteyen Karp'a yanıt, Baykar şirketinin CEO'su Selçuk Bayraktar'dan geldi.

Karp'ın bu manifestosuna karşı insan merkezli, ahlaki ve vicdani bir duruş ortaya koyan Bayraktar,

“Son zamanlarda bir manifesto niteliğinde bir metin yayımlandı. O metne baktığımızda, savaşı, barışı ve insan hayatını yalnızca optimizasyon sorunları — algoritmik çıktılar — olarak gören, vicdanı, ahlakı ve insan ruhunu denklemin dışına atan karanlık bir zihniyetle karşılaştık.

Onlar için dünya, kendi sonuçlarını işleyen bir simülasyon ya da bilgisayar algoritmasından ibaret olabilir.

Ama biz, o örümcek ağına hapsetmeye çalıştıkları insanlığın, yalnızca bir veri kaynağı olmaktan çok daha fazlası olduğunu biliyoruz.

Bu kibirli ve karanlık manifestolara karşı, adalet, merhamet, ahlak ve insan onuruna odaklanan kendi yol haritamızı ortaya koymalıyız.” çağrısında bulundu.

