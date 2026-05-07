Gemma 4 hız artışı, klasik token üretiminin en zayıf halkasını hedef alıyor. Yeni yöntemde kalite ya da akıl yürütme doğruluğunda en ufak bir gerileme yaşanmıyor; sadece çıktı çok daha kısa sürede tamamlanıyor.

Gemma 4 hızlanması nasıl mümkün oldu?

Standart büyük dil modellerinin en bilinen darboğazı, bellek bant genişliği. Model her bir token için VRAM’den milyarlarca parametreyi tekrar tekrar çekmek zorunda kalıyor; bu da işlem birimlerinin büyük bölümünü atıl bırakıyor. Google’ın çözümü ise kulağa basit ama etkili geliyor: speculative decoding adı verilen tekniği MTP sürücülerine taşımak.

Yöntemin işleyişi kabaca şöyle. Asıl model arka planda veriyi yüklerken, küçük ve hafif bir yardımcı model birkaç sonraki tokeni aynı anda tahmin ediyor. Ana model bu tahminleri tek geçişte doğruluyor; uygun olanlar kabul ediliyor, hatalılar atılıyor. Sonuç, çıktı kalitesinde sıfır kayıpla belirgin bir hız kazancı.

Gemma 4 hangi senaryolarda fark yaratıyor?

Google’ın paylaştığı verilere göre kazanım, donanıma ve kullanım şekline göre üç kata kadar çıkabiliyor. Özellikle tüketici sınıfı GPU’larda çalıştırılan 26B MoE ve 31B Dense varyantlarında etki çok daha net hissediliyor. Kod yazımı, ajan tabanlı iş akışları ve sesli sohbet gibi düşük gecikme isteyen alanlar bu güncellemeden doğrudan kazançlı çıkıyor.

E2B ve E4B gibi mobil odaklı küçük modellerde ise hikaye biraz daha farklı. Bu sürümlerde MTP, hızlı çıktının yanında pil tüketimini de azaltıyor. Akıllı telefonlar, Raspberry Pi veya Jetson sınıfı kartlarda çevrim dışı çalışan uygulamalar, aynı pil ömrüyle çok daha fazla iş yapabilir hale geliyor.

Gemma 4 MTP sürücüleri nereden indirilebilir?

Yeni MTP sürücüleri, Apache 2.0 lisansı altında Hugging Face ve Kaggle üzerinden açık şekilde sunuluyor. LiteRT-LM, MLX, Hugging Face Transformers ve vLLM gibi popüler çıkarım araçlarıyla uyumlu çalışıyor. Erken Nisan’da tanıtılmasının üzerinden henüz aylar geçmemişken Gemma 4’ün indirme sayısının 60 milyon barajını aştığı belirtiliyor. Bu yeni hız artışıyla birlikte modellerin yerel ortamlarda çok daha yaygın kullanılması bekleniyor.