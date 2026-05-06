Konu kısa sürede büyüdü. Çünkü indirilen dosyanın, tarayıcı içindeki yeni yapay zeka özelliklerini çalıştırmak için gerekli olduğu konuşuluyor. Yani Chrome, bazı işlemleri internet yerine doğrudan cihazda yapabilmek için kendi içinde bir model barındırmaya başlamış olabilir.

Chrome neden bu kadar büyük bir dosya indiriyor

Bahsi geçen dosyanın adı genelde “weights.bin” olarak geçiyor ve yaklaşık 4 GB yer kaplıyor. Bu dosya, metin düzenleme, özetleme ya da yazım önerisi gibi özelliklerin hızlı çalışması için gerekli verileri içeriyor.

Mantık basit: İşlem bulutta değil, cihazın içinde yapılıyor. Bu da teoride daha hızlı sonuç ve daha az veri paylaşımı demek. Ama işin bir de kullanıcı tarafı var. Herkesin bilgisayarında bu kadar boş alan yok.

Bilgisayarında bu dosya olup olmadığını nasıl anlarsın

En net işaret, depolama alanındaki ani düşüş. Özellikle son günlerde hiçbir şey indirmediğin halde yer azaldıysa, Chrome’un veri klasörlerine bakmak işe yarıyor.

Şunu da bilmek lazım: Dosyayı silsen bile geri gelebiliyor. Çünkü ilgili özellikler açık kaldığı sürece Chrome bunu yeniden indiriyor. Yani kalıcı çözüm, sadece silmek değil ayarı kapatmak.

Tartışma neden büyüdü

İki nokta insanları rahatsız etti. İlki, bu büyüklükte bir dosyanın açık izin olmadan inmesi. İkincisi ise işlemin arka planda sessizce yapılması.

Düşük depolamalı laptop kullananlar için bu durum doğrudan sorun yaratıyor. Birkaç kullanıcı, sistemin yavaşladığını ve disk uyarıları aldığını paylaştı.

Özetle tablo şu: Chrome artık bazı yapay zeka işlerini cihazın içinde yapmaya hazırlanıyor. Fikir yeni değil ama uygulama biçimi tartışma çıkarıyor. Kullanıcıya daha net kontrol verilmeden bu tür adımların tepki çekmesi kaçınılmaz.