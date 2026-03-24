Dünya tarihinde ilk kez küresel bir bulut sağlayıcısının fiziksel altyapısının savaş nedeniyle hedef alınması, veri merkezlerinin artık askeri üsler kadar stratejik hedefler haline geldiğini gözler önüne seriyor.

İlk saldırıda neler yaşandı?

1 Mart'taki ilk saldırıda İran Devrim Muhafızları, BAE'deki iki AWS veri merkezini doğrudan dronlarla vurmuş, Bahreyn'deki bir tesiste ise yakına düşen mühimmat parçaları fiziksel hasara yol açmıştı. Amazon, saldırıların yapısal hasar oluşturduğunu, enerji iletimini aksattığını ve yangın söndürme faaliyetleri nedeniyle ek su hasarı meydana geldiğini açıklamıştı. Bu olay, AWS için Ekim 2025'ten bu yana en ciddi servis kesintisi olarak kayıtlara geçti.

İran neden veri merkezlerini hedef alıyor?

İran Devrim Muhafızları, saldırıların gerekçesini devlet medyası aracılığıyla açıklamıştı. Açıklamada bu merkezlerin düşmanın askeri ve istihbarat faaliyetlerini desteklediği ileri sürüldü. İran haber ajansı Tasnim, yalnızca Amazon değil, Microsoft, Google, IBM, NVIDIA ve Oracle'ın da potansiyel hedefler arasında olduğunu belirtmişti.

İddialar temelsiz de değil. İsrail ordusunun Gazze operasyonlarında AWS, Google Cloud ve Microsoft Azure bulut hizmetlerinden faydalandığı daha önce ortaya çıkmıştı. Amazon'un İsrail ile yürüttüğü Nimbus Projesi, ordunun veri işleme ve yapay zeka altyapısı için kullanılıyor.

Küresel bulut sektörüne etkileri ne olacak?

Saldırılar, Körfez bölgesindeki milyarlarca dolarlık dijital altyapı yatırımlarını tehdit ediyor. BAE'nin veri merkezi pazarının 2031'e kadar 7,7 milyar dolara ulaşması öngörülüyordu. Amazon, saldırıların ardından Ortadoğu'daki müşterilerine operasyonlarını alternatif bölgelere taşımaları yönünde açık çağrıda bulundu. Uzmanlar, sigorta maliyetlerinin artacağını ve veri merkezlerinin artık balistik füzelere karşı da tahkim edilmesi gerektiğini vurguluyor. King's College London araştırmacısı Lukasz Olejnik, bu saldırıların bulut altyapısı için tamamen yeni bir stratejik risk ortaya çıkardığını belirtiyor. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı araştırmacısı Sam Winter-Levy ise yaşananların ticari veri merkezlerinin fiziksel saldırıyla hedef alındığı ilk örnekler arasında olduğunu ve bu eğilimin küresel dijital ekonomi için ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını ifade ediyor.