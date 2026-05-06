Huawei Mate 90 Pro Max kamera özellikleri arasında en dikkat çekici unsur, fiziksel değişken diyafram mekanizması olarak öne çıkıyor. Marka, ABD ambargosuna rağmen kendi teknolojik altyapısını sürdürerek rekabette yerini koruyor. Cihazın bu yılın son çeyreğinde Çin'de tanıtılması, ardından küresel pazarlara açılması bekleniyor.

Huawei Mate 90 Pro Max kamera özellikleri neler?

Sızıntılara göre cihazın kalbinde 50 megapiksellik geniş bir ana sensör yer alıyor. Bazı kaynaklar Huawei'nin 1 inç boyutunda bir sensör üzerinde çalıştığını da iddia ediyor. Bu büyüklükte sensör kullanımı düşük ışık performansı, dinamik aralık ve alan derinliği avantajları sunuyor.

Cihazı rakiplerinden ayıracak en kritik özellik fiziksel değişken diyafram mekanizması. Bu sayede kullanıcı, profesyonel DSLR makineler gibi diyafram aralığını manuel ya da otomatik biçimde değiştirebilecek. Alan derinliği ve ışık alımı tamamen kontrol altında tutulabilecek. Yan kameralar tarafında da iddialı çözümler bulunuyor: Geniş açılı lensin yanı sıra 50 megapiksel periskop telefoto kamera sisteme eşlik ediyor. Bazı sızıntılar 10 kat optik yakınlaştırma desteğine işaret ediyor. Tüm lenslerde optik görüntü sabitleme bulunacak.

Huawei Mate 90 Pro Max diğer özellikler nasıl?

Kamera dışında da ilgi çekici bir donanım listesi var. Cihazda yüksek yenileme hızlı LTPO OLED panel kullanılıyor, bu sayede hem akıcı kullanım hem de uzun pil ömrü hedefleniyor. Düz ekran tasarımının tercih edileceği iddia ediliyor.

Batarya tarafında 5500 mAh ve üzeri kapasite konuşuluyor. Şarj hızları da göz dolduruyor: 100W kablolu, 50W kablosuz şarj desteği. Uydu bağlantı teknolojisinin de yeni nesil olacağı, acil durumda mesajlaşmanın ötesine geçerek sesli aramaları destekleyeceği bilgisi paylaşıldı. Kamera modülünde radikal tasarım değişikliklerine gidileceği, modelin daha simetrik ve premium bir görünüm sunacağı belirtiliyor.

Huawei Mate 90 Pro Max ne zaman çıkacak?

Resmi tanıtım tarihi henüz açıklanmadı, ancak Mate 90 serisinin bu yılın son çeyreğinde Çin'de görücüye çıkacağı kesin olarak konuşuluyor.