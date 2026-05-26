Öğrenciler ve çalışanlar için uzun tatil dönemleri, vizyona giren yeni filmleri izlemek için en iyi fırsatlardan biri oluyor. 26 Mayıs Arife günüyle başlayıp dört gün sürecek olan 2026 Kurban Bayramı'nda sinemaların çalışma saatleri merak konusu oldu. Vatandaşlar "Paribu Cineverse bayramda açık mı?", "AVM sinemaları bayramda çalışıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Türkiye genelindeki sinemaların Kurban Bayramı mesaisi belli oldu. İşte tatilde sinemaya gideceklerin bilmesi gerekenler...

KURBAN BAYRAMINDA SİNEMALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Türkiye genelinde hizmet veren sinema salonları resmi tatillerde, milli ve dini bayramlarda kapılarını kapatmıyor. Eğlence ve kültür sanat sektörü, bu tür tatil günlerinde en çok talep gören alanların başında geldiği için sinema salonları Kurban Bayramı tatili süresince açık olacak. Özellikle alışveriş merkezleri (AVM) içinde yer alan sinema zincirleri, tatil yoğunluğunu karşılamak adına mesailerine kesintisiz devam ediyor.

27 MAYIS BAYRAMIN 1. GÜNÜ PARİBU CINEVERSE AÇIK MI?

Eski adıyla Cinemaximum, yeni adıyla Paribu Cineverse salonları, 27 Mayıs Çarşamba gününe denk gelen Kurban Bayramı'nın 1. gününde ve bayramın diğer tüm günlerinde seyirci kabul edecek. İnternet üzerinden bilet satışı yapılan platformlarda İstanbul ve diğer büyükşehirlerdeki salonlar için bayram günlerine ait seans bilgilerinin sisteme girildiği görülüyor. Vatandaşlar, bulundukları ildeki AVM'lerin ve sinema salonlarının resmi sitelerinden seansları kontrol ederek biletlerini alabilirler.

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER?

2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri şu şekilde idrak edilecek:

Arife Günü: 26 Mayıs Salı

1. Gün: 27 Mayıs Çarşamba

2. Gün: 28 Mayıs Perşembe

3. Gün: 29 Mayıs Cuma

4. Gün: 30 Mayıs Cumartesi