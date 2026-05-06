Galaxy Ring 2 pil ömrü tarafında yapılacak sıçramanın, yeni nesil katı hal bataryalardan ve daha verimli işlemcilerden geleceği konuşuluyor. Sızdırılan bilgiler, ilk modeldeki bir haftalık kullanımın çok ötesine geçen bir performans işaret ediyor.

Galaxy Ring 2 pil ömrü ne kadar olacak?

İlk nesil Galaxy Ring, tek şarjla ortalama yedi gün dayanan bir akıllı yüzük olarak konumlanmıştı. Yeni modelde ise hedefin dokuz ila on gün bandına çekilmesi bekleniyor. Bu artışın ardındaki en önemli etken, Samsung Electro-Mechanics tarafından geliştirildiği belirtilen tam katı hal batarya teknolojisi.

Aktarılan bilgilere göre Samsung, mevcut 200 Wh/L civarındaki enerji yoğunluğunu yeni modelde 360 Wh/L seviyesine taşımayı amaçlıyor. Bu da aynı küçük hacme çok daha fazla enerji sığdırmak anlamına geliyor. Katı hal yapı, klasik lityum iyon hücrelere kıyasla daha güvenli ve dayanıklı bir kullanım da vadediyor; yüzüğün parmakta taşındığı düşünüldüğünde bu konfor önemli bir kriter haline geliyor.

Galaxy Ring 2 ne zaman çıkacak ve fiyatı ne olur?

Samsung’un yeni yüzüğü için takvim de yer yer değişiyor. Bazı kaynaklar cihazın 2025 sonunda raflara gelmesini beklerken, son iddialar lansmanın daha dolgun bir donanımla 2026’ya kayabileceğini öne sürüyor. Ertelemenin nedeni olarak hem daha uzun pil ömrü hedefi hem de daha ince tasarım ile daha gelişmiş sağlık sensörleri üzerinde çalışılması gösteriliyor.

Fiyat tarafında ise net bir rakam yok. Yurt dışı satış etiketinin yaklaşık 400 dolar civarında olacağı, Türkiye’de ise bu tutarın 16 bin TL bandına yerleşebileceği konuşuluyor. Tabii vergi ve kur değişimleri, lansman dönemindeki nihai fiyatı doğrudan etkileyecek.

Galaxy Ring 2’de hangi özellikler öne çıkıyor?

Pil ömrü kadar konuşulan bir başka başlık da sağlık sensörleri. Yeni modelde uyku takibi, cilt sıcaklığı ölçümü ve kalp atış hızı verilerinde hata payının azaltılması hedefleniyor. Ayrıca Galaxy S27 serisiyle gelmesi beklenen manyetik şarj teknolojisi sayesinde yüzüğün, telefonun arkasından şarj edilebilmesi de iddialar arasında. Samsung’un akıllı yüzük kategorisini uzun vadeli bir ürün ailesine dönüştürmek istediği görülüyor; Galaxy Ring 2, bu yolda çıtayı belirleyecek model olarak öne çıkıyor.