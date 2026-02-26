Son Mühür/ Emine Kulak- İZBETON AŞ hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davada süreç devam ediyor.

“Asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işleri” ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianame doğrultusunda, aralarında eski Genel Müdür Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 44 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Davanın ikinci duruşması bugün İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tüm tutuksuz sanıklar katıldı. Mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Karar kapsamında dosyada keşif yapılmasına karar vererek keşif raporunun bilirkişiye gönderilmesini kararlaştırdı. Sanıklar duruşmalardan vareste tutulurken, mevcut adli kontrol hükümlerinin devam edeceği bildirildi.

Davanın bir sonraki duruşma tarihi ise 24 Haziran oldu.