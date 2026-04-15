ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Georgia’da düzenlenen “Turning Point USA” etkinliğinde yaptığı açıklamalarda ABD-İran ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Vance, Donald Trump yönetiminin İran ile sınırlı değil, kapsamlı bir anlaşma hedeflediğini belirterek, bu hedefe ulaşılabileceğine inandıklarını ifade etti. Devam eden müzakerelerin, yaklaşık bir haftadır süren geçici ateşkesle bağlantılı daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu vurgulayan Vance, sürecin çok boyutlu ilerlediğini dile getirdi.

Trump’ın yaklaşımını aktaran Vance, “Başkan geniş kapsamlı bir anlaşma istiyor. İran’a sunduğumuz teklif net: Eğer uluslararası sistemde normal bir ülke gibi hareket etmeye hazırsa, biz de ekonomik ilişkilerde buna uygun bir yaklaşım sergilemeye hazırız” dedi. Geçici ateşkesin hâlen yürürlükte olduğunu hatırlatan Vance, bu durumun müzakere sürecinin devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

Vance: “İran’la anlaşma için iyimseriz”

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’la yürütülen müzakerelerde henüz anlaşmaya varılamamasının temel nedeninin, Washington’un nükleer silah içermeyen bir anlaşma talebi olduğunu söyledi. Vance, sürecin devam ettiğini ve kapsamlı bir anlaşma ihtimaline yönelik iyimserliğini koruduğunu belirterek, “Müzakereleri sürdüreceğiz. Bu anlaşma sadece ABD için değil, dünya için de önemli bir kazanım olabilir” ifadelerini kullandı. İki ülke arasında ciddi bir güven sorunu bulunduğuna dikkat çeken Vance, bu sürecin kısa vadede çözülmesinin zor olduğunu ancak tarafların diyalogdan tamamen kopmadığını dile getirdi. ABD’nin müzakerelere iyi niyetle yaklaştığını vurgulayan Vance, bu tutumun süreceğini kaydetti.

Vance, ABD’de özellikle genç kesimin Orta Doğu politikalarına yönelik eleştirilerinin de dikkate alındığını ifade etti.